Герой, шпион или мошенник: какие первые отзывы о новом фильме Серый человек с Райаном Гослингом

Бывшие агенты, секретные задачи, куча драк и бесчисленное количество преследований. Казалось бы, все это точно должно описывать только фильмы о Джеймсе Бонде, но создатели Мстителей братья Руссо решили иначе и сняли боевик Серый человек.

Режиссеры не скрывали своего намерения сделать что-то похожее на Бондиану, но с добавлением вкраплений настроения фильма Бегущий по лезвию 2049 года.

Таким образом, по их мнению, все составляющие будут хорошо взаимодействовать между собой, а сам фильм станет достойным конкурентом серии о Бонде.

Экранизация одноименного романа Марка Грини, опубликованного в 2009 году, рассказывает историю бывшего агента ЦРУ с позывным Шестой.

Главную роль исполнил Райан Гослинг, а его оппонента — психопатического убийцу Ллойда Гансена — сыграл Крис Эванс, что стало поразительной сменой амплуа после супергеройского Капитана Америки.

События разворачиваются в период, когда Шестой узнает подлинные мотивы своего руководства относительно секретных операций. Поэтому бывший агент решает бежать, а его оппонент пытается остановить его, что превращается в бурное противостояние спецназовцев.

Картина стала самым дорогим полнометражным фильмом Netflix с бюджетом в 200 миллионов долларов. Съемки планировали сначала проводить в разных странах, но этому помешала пандемия.

Поэтому многие сцены были сняты в декорациях и в некоторых городах Чехии, Франции и Азербайджана, что, как рассказывает художник-постановщик Деннис Гасснер, позволило ему собрать воедино весь мир.

Ленту уже можно посмотреть на Netflix в оригинале или с украинской озвучкой.

Отзывы зрителей о фильме Серый человек

Лента вышла в ограниченном прокате в США за неделю до официального релиза, после чего американские зрители оценили в 6,7 балла из 10 на платформе IMDb. Пользователи Rotten Tomatoes были более положительно настроены и отдали фильму 90% одобрения.

Отзывы кинокритиков о фильме Серый человек

В большинстве своем смешанные чувства вызвал достаточно быстрый темп развития событий. Как пишет кинокритик Эми Николсон для The New York Times, ощущается определенное перенасыщение перестрелками и быстрыми сменами кадров.

Кадры и темп, похоже, наполнены кофеином, не дают зрителям найти опору в больших, дорогих декорациях фильма. Это мешает экшн-сценам стать действительно увлекательными.

Однако британское издание the Guardian в свою очередь подчеркивает, что, возможно, Серый человек и повторяет в некоторых нюансах Джеймса Бонда, но таких фильмов сейчас и не хватает зрителю.

Пока на кинорынке не хватает героев мошенников-шпионов, а фильм оставляет открытым финал, что дает возможность для продолжения.

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