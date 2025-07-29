Бросил волчиц? Винник заявил, что его дом — Германия

Пока большинство украинских звезд собирают миллионы на войско, проводят благотворительные концерты, приобщаются к ВСУ и остаются в Украине, несмотря на возможность жить где угодно, некогда популярные единицы шоу-биза решают откреститься от родной страны.

Главный “волк” украинской эстрады Олег Винник сообщил фанатам, что уже 25 лет его домом является Германия, а в Украине он гастролировал и зарабатывал деньги.

Что еще рассказал Олег Винник и какую страну считает родной — читай в материале Вікна-Новини.

Олег Винник о помощи Украине

Напомним, что с начала полномасштабной войны Олег Винник выехал из Украины и живет за границей в Германии. На днях он набросился на украинцев, которые напоминали ему о родной земле и обязанностях. На видео он почти кричал и возмущался, почему это к нему есть претензии.

Миф №2 — вроде бы я не помогал и не помогаю Украине. Специально для диванных, необразованных критиков, которые сидят по норам и болтают, выдумывают разную чушь. Когда-нибудь вам будет стыдно за это, я надеюсь.

Винник заявил, что помогал Украине еще до начала полномасштабной войны. Но не рассказал, о чем именно идет речь.

В начале войны я не побежал делать разные видео, где я складываю ящики, переношу ящики или покупаю автомобили, или броники, или дроны. Многое было сделано, и я буду это делать.

О гражданстве

Дальше — еще интереснее! Винник заявил, что платил налоги Украине, а не только зарабатывал на фанатах.

Я 25 лет проживаю в Германии. В последние годы, конечно, работал в Украине. Там, где было много концертов, где была моя дорогая публика.

Певец написал, что выехал законно, по документам, подтверждающим статус резидента Германии более 20 лет.

Так что никуда я не убегал! Я ехал к своему сыну в Германию, домой.

Вскоре опубликовал этот сюжет.

— У меня нет внутреннего украинского паспорта — я все это время жил в Германии по загранпаспорту, — также написал Винник.

Германия или Украина

В другом видео Винник дает понять украинцам, что его выбор был сделан 25 лет назад.

25 лет проживаю здесь, в Германии. Когда-то уехал по контракту работать, и так здесь остался. Здесь родился мой сын, здесь моя семья.

Он заявил, что многие украинцы поступили так же, и это не делает их менее украинцами, чем тех, кто живет в Украине. Далее добавил, что в начале войны он вернулся к себе домой, то есть в Германию.

Олег сказал, что в Украине у него нет недвижимости, толстых счетов, автомобилей, внутреннего паспорта с 2000 года. В комментариях украинцы ожидаемо разъярены. Но есть и те, кто поддержал певца в тяжелом выборе.

В прошлом году Винник хотел вернуться на украинскую сцену и даже поехать во всемирный тур, но украинцы в соцсетях писали, что не хотят ходить на его концерты из-за позиции певца.

А Вікна-Новини помогут тебе помнить всех, кто предал свою страну. Мы делились списком звезд, кто переехал и зарабатывает в России.

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