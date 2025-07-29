Бросил волчиц? Винник заявил, что его дом — Германия

Пока большинство украинских звезд собирают миллионы на войско, проводят благотворительные концерты, приобщаются к ВСУ и остаются в Украине, несмотря на возможность жить где угодно, некогда популярные единицы шоу-биза решают откреститься от родной страны. Главный “волк” украинской эстрады Олег Винник сообщил фанатам, что уже 25 лет его домом является Германия, а в Украине он гастролировал и зарабатывал деньги. Что еще рассказал Олег Винник и какую страну считает родной — читай в материале Вікна-Новини.Олег Винник о помощи Украине Напомним, что с начала полномасштабной войны Олег Винник выехал из Украины и живет за границей в Германии. На днях он набросился на украинцев, которые напоминали ему о родной земле и обязанностях. На видео он почти кричал и возмущался, почему это к нему есть претензии. Миф №2 — вроде бы я не помогал и не помогаю Украине. Специально для диванных, необразованных критиков, которые сидят по норам и болтают, выдумывают разную чушь. Когда-нибудь вам будет стыдно за это, я надеюсь. Винник заявил, что помогал Украине еще до начала полномасштабной войны. Но не рассказал, о чем именно идет речь. В начале войны я не побежал делать разные видео, где я складываю ящики, переношу ящики или покупаю автомобили, или броники, или дроны. Многое было сделано, и я буду это делать. О гражданстве Дальше — еще интереснее! Винник заявил, что платил налоги Украине, а не только зарабатывал на фанатах. Я 25 лет проживаю в Германии. В последние годы, конечно, работал в Украине. Там, где было много концертов, где была моя дорогая публика. Певец написал, что выехал законно, по документам, подтверждающим статус резидента Германии более 20 лет. Так что никуда я не убегал! Я ехал к своему сыну в Германию, домой. Вскоре опубликовал этот сюжет. @olegg.vynnyk.original Подробиці тижня, Телеканал Інтер Березень 2005 року #ОлегВинник #німеччина #україна #мюзикл #архів ♬ Originalton — Olegg Vynnyk — У меня нет внутреннего украинского паспорта — я все это время жил в Германии по загранпаспорту, — также написал Винник. Читать по теме ”Ярослав жив”: сын украинского телеведущего получил тяжелое ранение Ярослав Грубич, сын Константина Грубича, потерял правую руку на передовой, но не кажется и демонстрирует огромную силу духа. Германия или Украина В другом видео Винник дает понять украинцам, что его выбор был сделан 25 лет назад. 25 лет проживаю здесь, в Германии. Когда-то уехал по контракту работать, и так здесь остался. Здесь родился мой сын, здесь моя семья. Он заявил, что многие украинцы поступили так же, и это не делает их менее украинцами, чем тех, кто живет в Украине. Далее добавил, что в начале войны он вернулся к себе домой, то есть в Германию. Олег сказал, что в Украине у него нет недвижимости, толстых счетов, автомобилей, внутреннего паспорта с 2000 года. В комментариях украинцы ожидаемо разъярены. Но есть и те, кто поддержал певца в тяжелом выборе. В прошлом году Винник хотел вернуться на украинскую сцену и даже поехать во всемирный тур, но украинцы в соцсетях писали, что не хотят ходить на его концерты из-за позиции певца. А Вікна-Новини помогут тебе помнить всех, кто предал свою страну. Мы делились списком звезд, кто переехал и зарабатывает в России. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Музыка, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter