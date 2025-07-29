Покинув вовчиць? Винник заявив, що його дім — Німеччина

Поки більшість українських зірок збирають мільйони на військо, проводять благодійні концерти, долучаються до ЗСУ і лишаються в Україні попри можливість жити будь-де, деякі колись популярні одиниці шоу-бізу вирішують відхреститися від рідної країни.

Головний “вовк” української естради Олег Винник повідомив фанатам, що вже 25 років його домом є Німеччина, а в Україні він гастролював і заробляв кошти.

Що ще розповів Олег Винник і яку країну вважає рідною — читай у матеріалі Вікна-Новини.

Олег Винник про допомогу Україні

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Олег Винник виїхав з України і живе за кордоном, у Німеччині. Днями він накинувся на українців, які нагадували йому про рідну землю та обов’язки. У відео він майже кричав і обурювався, чому це до нього мають претензії.

Міф №2 — нібито я не допомагав і не допомагаю Україні. Спеціально для диванних, неосвічених критиків, які сидять по норах і патякають, видумують різну нісенітницю. Колись вам буде соромно за це, я надіюся.

Винник заявив, що допомагав Україні ще до початку повномасштабної війни. Та не розповів, про що саме йдеться.

На початку війни я не побіг робити різні відео, де я складаю ящики, переношу ящики чи купую автівки, чи броніки, чи дрони. Багато чого було зроблено, і я буду це робити.

Про громадянство

Далі — ще цікавіше! Винник заявив, що сплачував податки Україні, а не лише заробляв на фанатах.

Я 25 років проживаю в Німеччині. Останні роки, звичайно, працював в Україні. Там, де було багато концертів, де була моя дорога публіка.

Співак написав, що виїхав законно, за документами, які підтверджують статус резидента Німеччини понад 20 років.

Так що нікуди я не тікав! Я їхав до свого сина у Німеччину, додому.

Невдовзі опублікував такий сюжет.

— У мене немає внутрішнього українського паспорта — я весь цей час жив у Німеччині за закордонним паспортом, — також написав Винник.

То Німеччина чи Україна

У ще одному відео Винник дає зрозуміти українцям, що його вибір був зроблений 25 років тому.

25 років я проживаю тут, у Німеччині. Колись виїхав за контрактом працювати, і так тут залишився. Тут народився мій син, тут моя сім’я.

Він заявив, що багато українців зробили так само, і це не робить їх менш українцями, ніж тих, що живуть в Україні. Далі додав, що на початку війни він повернувся до себе додому, тобто у Німеччину.

Олег сказав, що в Україні в нього немає нерухомості, товстих рахунків, автівок, внутрішнього паспорта з 2000 року. У коментарях українці очікувано розлючені. Та є й ті, хто підтримали співака у важкому виборі.

Торік Винник хотів повернутися на українську сцену і навіть поїхати у всесвітній тур, та українці у соцмережах писали, що не мають бажання ходити на його концерти через позицію співака.

А Вікна-Новини допоможуть тобі пам’ятати всіх, хто зрадив свою країну. Ми ділилися списком зірок, які переїхали і заробляють у Росії.

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