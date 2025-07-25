Ярослав Грубич, 28-річний син відомого телеведучого Костянтина Грубича, який служить у Збройних Силах України, зазнав тяжкого поранення на передовій і втратив праву руку.

Про це Ярослав сам повідомив 24 липня у своїх соцмережах.

“Пережив дещо страшне, але здаватися не можна”

Ярослав виклав у Facebook фотографію з лікарняного ліжка, на якій видно втрату правої руки. Хоча він не розкриває всіх обставин, з його допису зрозуміло, що поранення сталося цього тижня. Крім втрати кінцівки, Ярослав тимчасово втратив слух, ймовірно, через контузію.

— Недавно вписав другий день народження/ вижив… Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання, але вже обіцяють, як сказали “нову сексуальну руку”. А може я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте… додатково реанімації, уколи, наркози… так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна. Тримайтесь … і нас не здолати. Дякую рідним, друзям за слова підтримки, — написав Ярослав, демонструючи неймовірну силу духу.

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Родина поруч: шлях до нового життя

Батько Ярослава, журналіст 1+1 Костянтин Грубич, підтвердив новину про поранення сина і висловив безмежну гордість.

Він зазначив, що попереду у Ярослава тривалий період лікування, реабілітації та “нового життя з Україною і для України”.

— Прийде час, і ви почуєте про цю історію. Поки що лікування, реабілітація, нове життя, але з Україною і для України. Наш син Ярослав живий, хоча звикати до нового стану ще довго. Якщо можливо. Він надзвичайно мужній і цілісний. Я здивований і надзвичайно пишаюся. Тяжко усім, але з такими людьми ми нездоланні. Ви знаєте, хто винен… — написав Костянтин Грубич.

Ярослав приєднався до ЗСУ у червні цього року, про що його батько тоді повідомив, поділившись фото сина у військовій формі з підписом Рідна кров.

До мобілізації Ярослав працював відеооператором та режисером, фіксуючи, зокрема, події війни.

Історія Ярослава — це чергове щемливе свідчення того, яку високу ціну платять українські захисники за нашу свободу та незалежність.

Раніше ми розповідали історію бійця, який після важкого поранення навчається заново ходити. Дивися його шлях до відновлення в нашому матеріалі.

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