Ярослав Грубич, 28-летний сын известного телеведущего Константина Грубича, который служит в Вооруженных Силах Украины, получил тяжелое ранение на передовой и потерял правую руку.

Об этом Ярослав сам сообщил 24 июля в своих соцсетях.

“Пережил кое-что страшное, но сдаваться нельзя”

Ярослав выложил в Facebook фотографию с больничной койки, на которой видна потеря правой руки. Хотя он не раскрывает всех обстоятельств, по его сообщению понятно, что ранение произошло на этой неделе. Кроме потери конечности, Ярослав временно потерял слух, вероятно, из-за контузии.

— Недавно вписал второй день рождения/ выжил… Левой рукой учишься быстро, если хотите, но уже обещают, как сказали «новую сексуальную руку». А может, я плохо услышал, потому что слух потерял на время, сами понимаете… дополнительно реанимации, уколы, наркозы… да, друзья, пережил несколько страшное на этой неделе, но казаться нельзя. Держитесь… и нас не одолеть. Благодарю родных, друзей за слова поддержки, — написал Ярослав, демонстрируя невероятную силу духа.

Семья рядом: путь к новой жизни

Отец Ярослава, журналист 1+1 Константин Грубич, подтвердил новость о ранении сына и выразил безграничную гордость.

Он отметил, что впереди у Ярослава длительный период лечения, реабилитации и “новой жизни с Украиной и для Украины”.

— Придет время, и вы услышите эту историю. Пока что лечение, реабилитация, новая жизнь, но с Украиной и для Украины. Наш сын Ярослав жив, хотя привыкать к новому положению еще долго. Если это возможно. Он необычайно мужественен и целен. Я удивлен и очень горжусь. Тяжело всем, но с такими людьми мы непреодолимы. Вы знаете, кто виноват… – написал Константин Грубич.

Ярослав присоединился к ВСУ в июне этого года, о чем его отец тогда сообщил, разделившись фото сына в военной форме с подписью Родная кровь.

До мобилизации Ярослав работал видеооператором и режиссером, фиксируя, в частности, события войны.

История Ярослава — очередное щемящее свидетельство того, какую высокую цену платят украинские защитники за нашу свободу и независимость.

Раньше мы рассказывали историю бойца, который после тяжелого ранения учится заново ходить. Смотри его путь к обновлению в нашем материале.

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