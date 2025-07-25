Стиль жизни Шоу-биз

“Ярослав жив”: сын украинского телеведущего получил тяжелое ранение

Мария Дзюба, редактор сайта 25 июля 2025, 19:41
“Ярослав жив”: сын украинского телеведущего получил тяжелое ранение
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь