Ценители киноискусства уже наготове! Когда состоится Оскар-2024 — все о церемонии

Страны мира, фильмы которых поборются за Оскар, начинают оглашать фильмы, которые поедут их представлять. Украина тоже сделала свой выбор — в пользу фильма 20 дней в Мариуполе Мстислава Чернова.

Теперь зрителей и ценителей искусства интересует, когда же состоится Оскар 2024? Читай подробнее в нашем материале.

Оскар-2024: когда и где смотреть церемонию вручения кинопремии

Церемония вручения Оскара — не новая. В 2024 году состоится уже 96-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук, на которой отметят фильмы за качество, режиссерскую или актерскую работу, костюмы, сценарии, музыку и так далее.

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Дата проведения следующей церемонии Оскар — 10 марта 2024 года. Мероприятие состоится в театре Долби в Голливуде, в Лос-Анджелесе. Посмотреть Оскар можно будет в прямом эфире канала ABC, кто будет транслировать церемонию в Украине, пока неизвестно.

Номинантов на конкурс объявят 23 января 2024 года.

Фильмы, выпущенные в 2023 году, которые номинируются на награду Лучший фильм, должны соответствовать ряду новых стандартов, среди них:

представление на экране темы и рассказа;

творческое лидерство и проектная команда;

доступ к промышленности и возможностям;

развитие аудитории.

Новые стандарты призваны предоставлять более широкие возможности для людей, имеющих проблемы с трудоустройством, которые имеют заболевания, а также речь об одинаковом представлении всех расовых групп, полов и гендеров в мировом кино.

Кинопремию Оскар основали в 1929 году. Ее вручают деятелям киноискусства. Премия ежегодно развивает индустрию, поэтому сотни режиссеров стремятся к тому, чтобы их фильм попал на Оскар.

Происхождение самого названия Оскар неизвестно. Существует много теорий, кто и зачем его придумал. Но премия стала называться так с шестой церемонии вручения наград.

Статуэтку, которую получают победители, создал скульптор Джордж Стэнли. А дизайн придумал художник-постановщик кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Седрик Гиббонс. Это рыцарь, стоящий на киноленте с обоюдоострым мечом в руках.

Сейчас статуэтка весит около 3,5 кг, имеет 33,5 см в высоту и производится из сплава британия. Ее покрывают золотом.

Раньше мы рассказывали о другом конкурсе — Мисс Украина 2023. Читай, какой скандал там произошел.

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