Приквел Дом Дракона: что увидят на экранах фанаты Игры престолов

Пока мир продолжает сравнивать сюжет Игры престолов с полномасштабной войной в Украине, канал HBO продолжает работать и радовать зрителей новинками.

В воскресенье, 21 августа, на онлайн-платформе HBO Max состоялась премьера сериала Дом Дракона, который считается приквелом к безумно популярной Игре престолов, которая в свое время захватила мысли и сердца миллионов зрителей.

Дом Дракона — о чем сериал

В этот раз сюжет разворачивается за 200 лет до начала событий основного сериала и показывает период расцвета рода Таргариенов, правящего семью королевствами Вестероса.

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Однако умирает король Визерис I, оставив после себя из потомков на трон только дочь-подростка Рейниру и беременную жену, которая не имеет никаких гарантий, что сможет родить наследника мужского рода.

Поэтому род Таргариенов делится на два лагеря: так называемых черных и зеленых. Одни выступают за то, чтобы потенциально тиранический правитель Дэймон, брат Визериса I, сел на престол.

Другие считают, что пора нарушить традиции и отдать правление в руки юной Рейниры. Мать в свою очередь предупреждает девочку, такое развитие событий практически невозможно.

Мужчины скорее сожгут королевство, чем увидят, как на Железный трон сходит женщина.

Противостояние набирает обороты, и начинается гражданская война. Противники используют драконов в качестве оружия, чтобы доказать свою правоту. Именно это приведет к трагическим последствиям когда-то процветающего рода. Лучше об этом знают только фанаты сериала.

Мы не знаем, как это начнётся, но уверены, чем все закончится.

Тем, кому хочется сначала прочитать книгу, или узнать все события заранее, стоит обратиться к роману Джорджа Мартина Пламя и кровь. Сериал станет частичной экранизацией этого произведения писателя-фантаста.

А если ты больше любишь детективные истории, то придется немного подождать на легендарное столкновение звезд. Читай, каким будет фильм Дьявол в Белом городе от Леонардо Ди Каприо из Киана Ривзом в главной роли.

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