Приквел Дім Дракона: що побачать на екранах фанати Гри престолів

Поки світ продовжує порівнювати сюжет Гри престолів з повномасштабною війною в Україні, канал HBO продовжує працювати та тішити глядачів новинками.

У неділю, 21 серпня, на онлайн-платформі HBO Max відбулась прем’єра серіалу Дім Дракона, що вважається приквелом до шалено популярної Гри престолів, яка свого часу захопила думки та серця мільйонів глядачів.

Дім Дракона — про що серіал

Цього разу сюжет розгортається за 200 років до початку подій основного серіалу та показує період розквіту роду Таргарієнів, який править сімома королівствами Вестероса.

Однак помирає король Візеріс І, лишивши по собі з нащадків на трон лише доньку-підлітка Рейніру та вагітну дружину, яка не має жодних гарантій, що зможе народити спадкоємця чоловічого роду.

Тому рід Таргарієнів ділиться на два табори: так званих чорних і зелених. Одні виступають за те, щоб потенційно тиранічний правитель Деймон, брат Візеріса І, сів на престол.

Інші вважають, що настав час порушити традиції та віддати правління у руки юної Рейніри. Матір своєю чергою попереджає дівчинку, такий розвиток подій практично неможливий.

Чоловіки радше підпалять королівство, ніж побачать, як на Залізний трон сходить жінка.

Протистояння набирає обертів і починається громадянська війна. Супротивники використовують драконів у якості зброї, щоб довести свою правоту. Саме це призведе до трагічних наслідків колись квітучий рід. Краще про це знають лише фанати серіалу.

Ми не знаємо, як це почнеться, але впевнені, чим все закінчиться.

Тим, кому кортить спочатку прочитати книгу, або ж дізнатись про усі події наперед, варто звернутись до роману Джорджа Мартіна Вогонь і кров. Серіал стане частковою екранізацією саме цього твору письменника-фантаста.

А якщо ти більше полюбляєш детективні історії, то доведеться трохи почекати на легендарне зіткнення зірок. Читай, яким буде фільм Диявол у Білому місті від Леонардо Ді Капріо з Кіану Рівзом у головній ролі.

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