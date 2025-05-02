Пурпурные сердца 2: что известно о продолжении романтической драмы

Netflix выпустил много интересных фильмов в разных жанрах, которые полюбились миллионам людей в мире. Одним из таких фильмов стала картина Пурпурные сердца 2022 года. Фанаты до сих пор ждут продолжения. Читай в материале, когда выйдет 2 часть фильма Пурпурные сердца.

Пурпурные сердца 2: что известно

Netflix никогда официально не подтверждал работу над второй частью фильма. Но в подкасте Just for Variety актриса София Карсон намекнула на возможность выпуска Purple Hearts 2. Она просто сказала, что есть разговоры о продолжении.

Есть разговоры. Это все, что я скажу, — таков был ее ответ на вопрос о фильме.

Также она добавила, что очень любит свою героиню Кэсси и пытается “защитить то, как и вообще произойдет ли продолжение”.

Пурпурные сердца: о чем фильм

Это романтическая драма о фиктивном браке, переросшем в настоящую любовь. Но этот брак не просто между гражданскими. Кэсси — талантливая певица, которая работает официанткой и борется с диабетом, но не может позволить себе лечение.

Люк — морской пехотинец, который испытывает финансовые трудности из-за своего прошлого и хочет получить материальную поддержку от армии.

Чтобы решить свои проблемы, они заключают соглашение о фиктивном браке. Однако когда Люка отправляют на войну, их отношения начинают перерастать во что-то настоящее.

Пара сталкивается со многими испытаниями. Лента снята по мотивам одноименного романа Тесс Уэйкфилд.

Читать по теме Черное зеркало 7 сезон: когда ждать продолжения известного сериала Рассказываем детали о новом сезоне Черного зеркала.

От новой части зрители ожидают увидеть продолжение трогательной истории любви между Кэсси и Люком. Хочется узнать, смогут ли герои сохранить свои чувства. Также фанаты надеются на новые музыкальные номера в исполнении Софии Карсон, ведь ее вокал понравился многим в первой части.

Еще одним культовым сериалом стали Острые козырьки. Сериал завершился, но будет продолжение в виде фильма. Ранее мы рассказывали, когда выйдет фильм Острые козырьки.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.