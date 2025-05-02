Пурпурові серця 2: що відомо про продовження романтичної драми

Netflix випустив багато цікавих фільмів у різних жанрах, які полюбилися мільйонам глядачам у світі. Одним з таких фільмів стала картина Пурпурові серця 2022 року. Фанати досі чекають на продовження. Читай у матеріалі, коли вийде 2 частина фільму Пурпурові серця.

Пурпурові серця 2: що відомо

Netflix ніколи офіційно не підтверджував роботу над другою частиною фільму. Але у подкасті Just for Variety акторка Софія Карсон натякнула на можливість випуску Purple Hearts 2. Вона просто сказала, що “є розмови” про продовження.

Є розмови. Це все, що я скажу, — такою була її відповідь на питання про фільм.

Також вона додала, що дуже любить свою героїню Кессі й намагається “захистити те, як і чи станеться продовження”.

Пурпурові серця: про що фільм

Це романтична драма про фіктивний шлюб, який переріс у справжнє кохання. Але цей шлюб не просто між цивільними. Кессі — талановита співачка, яка працює офіціанткою та бореться з діабетом, але не може дозволити собі лікування.

Люк — морський піхотинець, який має фінансові труднощі через своє минуле та хоче отримати матеріальну підтримку від армії.

Щоб розв’язати свої проблеми вони укладають угоду про фіктивний шлюб. Однак, коли Люка відправляють на війну, їхні стосунки починають переростати у щось справжнє.

Пара стикається з багатьма випробуваннями. Стрічка знята за мотивами однойменного роману Тесс Вейкфілд.

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Від нової частини глядачі очікують побачити продовження зворушливої історії кохання між Кессі та Люком. Хочеться дізнатися, чи зможуть герої зберегти свої почуття. Також фанати сподіваються на нові музичні номери у виконанні Софії Карсон, адже її вокал сподобався багатьом у першій частині.

Ще одним культовим серіалом стали Гострі картузи. Серіал завершився, але буде продовження у вигляді фільму. Раніше ми розповідали, коли вийде фільм Гострі картузи.

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