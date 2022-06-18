Родное родительское слово: звезды ICTV поделились самыми ценными советами от своих отцов

В третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца. В этот день говорят о важности отцовства, объясняют роли пап и освещают проблемы, связанные с неравенством участия в воспитании детей.

В 2022 году, когда война разделила семьи, ICTV вместе с партнерами запустил чувственный проект Близькі на відстані, который ежедневно делится советами отцовства в современных военных реалиях.

Приобщились к проекту и ведущие телеканала. В канун выдающегося дня звезды поделились самыми ценными советами, которые получали от своих пап.

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Делать по совести

Папа всегда мне советовал поступать по совести, быть честной, справедливой, верной в жизни, в отношениях, в дружбе. Жить так, чтобы никогда не было на душе неприятно и стыдно прежде всего перед собой за свой поступок.

Об этом рассказывает ведущая Единого марафона и программы Факты Юлия Сеник. От своего отца она получила немало советов, ведь имела хороший пример перед собой.

— Папа и сам такой — очень честный, порядочный и с большим сердцем. Никогда не шел в разрез с совестью. Он врач по профессии, а главное — по призванию.

Он всю жизнь лечил и спасал других. И даже в самые тяжелые в медицине времена, когда месяцами не платили зарплату, он ни разу не позволил себе взять деньги или какое-либо вознаграждение от пациентов, потому что считал это неприемлемым, — вспоминает ведущая.

Учиться сдержанности

Актриса Дизель Шоу Яна Глущенко извлекла главный урок от своего отца — быть сдержанной во всем. С пламенным характером девушки такое руководство очень помогает по жизни.

Самый ценный совет, который я получила от своего отца, это всего два слова. Он мне говорил, чтобы я была сдержаннее и мудрее вообще во всем, — говорит Яна.

Быть трудолюбивым

Самый ценный совет от отца — это даже не совет, а собственный пример, — признается ведущая программы Факты Анастасия Мазур.

Ей папа с детства прививал любовь к труду и чувство гордости за свою работу. Даже в пенсионном возрасте отец Анастасии показывает пример трудолюбия.

Моему отцу 62, а он до сих пор много работает, хоть и на пенсии. Работает, потому что для него важно, чтобы семья была обеспечена. И не важно, насколько работа трудная или не престижная. Этой его чертой я восхищаюсь.

Никогда ничего не бояться

Быть уверенным в себе — и тогда все удастся. Об этом точно знает актриса Дизель Шоу Юлия Мотрук. Еще с детства отец учил ее не сдаваться и верить в свои силы — неудивительно, что девушке удалось стать успешной.

Мой папа научил меня никогда ничего не бояться и знать, что все получится. Потому что я Мотрук, а у Мотруков все всегда получается, — поделилась звезда.

Уважать родителей

Для ведущей Фактов Оксаны Гутцайт папа стал примером мужского идеала — надежный, мужественный, целеустремленный и верный семье.

Отец всегда своими поступками показывал дочери пример, и даже научил ее выбирать мужа. Как призналась ведущая, главная задача родителей — любить ребенка, быть для него поддержкой и ближайшим другом. Тогда и появится в семейных отношениях уважение.

Быть самостоятельным

Как добиться необходимого баланса в жизни и быть независимой знает Виктория Булитко. Актриса Дизель Шоу призналась, что именно мудрые советы папы помогли ей на карьерном пути.

Папа очень классно воспитал нас с братом. Трудоспособность, любовь к работе, самостоятельное обустройство своей жизни — это все от отца.

Если мне что-то было нужно, я встала, шла, нашла и сделала все сама. Это оказалось очень важным для моей жизни, — поделилась Виктория.

День отца — ежегодный праздник в честь пап, который отмечают в большинстве стран мира. Читай, когда День отца в Украине и как его празднуют.

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