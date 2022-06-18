Рідне батьківське слово: зірки ICTV поділились найціннішими порадами від своїх татусів

У третю неділю червня в Україні відзначають День батька. У цей день говорять про важливість батьківства, пояснюють ролі тат і висвітлюють проблеми, пов’язані з нерівністю участі у вихованні дітей.

2022 року, коли війна розділила сімʼї, ICTV разом з партнерами запустив чуттєвий проект Близькі на відстані, який щоденно ділиться порадами батьківства у сучасних воєнних реаліях.

Долучилися до проекту і ведучі телеканалу. Напередодні визначного дня зірки поділилися найціннішими порадами, які отримували від своїх тат.

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Чинити по совісті

Тато завжди мені радив чинити по совісті, бути чесною, справедливою, вірною у житті, у стосунках, у дружбі. Жити так, щоб ніколи не було на душі неприємно та соромно насамперед перед собою за свій вчинок.

Про це розповідає ведуча Єдиного марафону та програми Факти Юлія Сеник. Від свого батька вона отримала чимало порад, адже мала гарний приклад перед собою.

— Тато і сам такий — дуже чесний, порядний та з великим серцем. Ніколи не йшов у розріз із сумлінням. Він лікар за професією, а головне — за покликанням.

Він усе життя лікував та рятував інших. І навіть у найважчі в медицині часи, коли місяцями не платили зарплату, він жодного разу не дозволив собі взяти гроші чи якусь винагороду від пацієнтів, бо вважав це неприйнятним, — пригадує ведуча.

Вчитись стриманості

Акторка Дизель Шоу Яна Глущенко винесла головний урок від свого батька — бути стриманою у всьому. Із запальним характером дівчини така настанова дуже допомагає по життю.

Найцінніша порада, яку я отримала від свого батька, — це всього два слова. Він мені казав, щоб я була стриманішою та мудрішою взагалі у всьому, — каже Яна.

Бути працелюбним

Найцінніша порада від батька — це навіть не порада, а власний приклад, — зізнається ведуча програми Факти Анастасія Мазур.

Їй тато з малечку прищеплював любов до праці й почуття гордості за свою роботу. Навіть у пенсійному віці батько Анастасії показує приклад працелюбства.

Моєму батькові 62, а він і досі багато працює, хоч і на пенсії. Працює, бо для нього важливо, аби сім’я була забезпечена. І не важливо, наскільки робота важка чи не престижна. Цією його рисою я захоплююсь.

Ніколи нічого не боятися

Бути впевненим у собі — і тоді все вдасться. Про це точно знає акторка Дизель Шоу Юлія Мотрук. Ще змалечку батько вчив її не здаватися і вірити у свої сили — не дивно, що дівчині вдалося стати успішною.

Мій тато навчив мене ніколи нічого не боятися та знати, що все вийде. Бо я — Мотрук, а в Мотруків усе завжди виходить, — поділилась зірка.

Поважати батьків

Для ведучої Фактів Оксани Гутцайт тато став прикладом чоловічого ідеалу — надійний, мужній, цілеспрямований і вірний сім‘ї.

Батько завжди своїми вчинками показував дочці приклад, та й навіть навчив її обирати чоловіка. Як зізналась ведуча, головне завдання батьків — любити дитину, бути для неї підтримкою і найближчим другом. Тоді й з’явиться у сімейних стосунках повага.

Бути самостійним

Як досягти необхідного балансу в житті й бути незалежною знає Вікторія Булітко. Акторка Дизель Шоу зізналась, що саме мудрі поради тата допомогли їй на кар‘єрному шляху.

Тато дуже класно виховав нас із братом. Працездатність, любов до роботи, самостійне облаштування свого життя — це все від тата.

Якщо мені щось було треба, я встала, пішла, знайшла і зробила все сама. Це виявилося дуже важливим для мого життя, — поділилась Вікторія.

День батька — щорічне свято на честь татусів, яке проходить у більшості країн світу. Читай, коли День батька в Україні та як його святкують.

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