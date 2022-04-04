Вы, гнойные пропагандисты — Ефросинина обратилась к российской эстраде после зверств в Киевской области

Теперь уже иностранцы точно знают, что в Украине под Киевом есть городки Буча, Ирпень, Ворзель, Гостомель, Мотыжин, и никогда не спутают их с другими. Уничтоженные, окровавленные, замученные русскими орками.

Эти названия населенных пунктов раздаются со всех радио и телевизоров, соцсетей и уст. Но не такой славы хотела Киевская область. Бучанская резня, как ее назвал президент Евросоюза Шарль Мишель, не оставила никого равнодушными. Никого, кроме россиян.

Украинская телеведущая и волонтер Маша Ефросинина обратилась к российской эстраде, объяснив ей, что такое зломолчание, ложь и чего она стоит.

Даже Instagram не выдерживает ужасов

— Вы все знаете эти фотографии (из Киевской области — ред.). Их беспощадно банит Instagram, потому что даже цифровые параметры соцсети не способны это переварить.

Зато способны мерзкие души басковых, манучаровых, канделаки, машковых, соловьевых, красовских, симоньяновых и другой раболепской утвари диктатора Путина, — сказала Ефросинина.

Что такое ложь на самом деле

Телеведущая разобрала пост в соцсети Николая Баскова, который вышел накануне. Он набит стандартными нарративами российской пропаганды, которые рассылают “интеллигенции” в методичках, в частности о “денацификации братского народа” и “лжи и извращении Запада”.

Ложь — это когда тебе, Николай, запрещают говорить твою позицию, выходить на улицу с плакатом, дают 15 лет за слова “нет войне”. Ложь и извращение — это вы, гнойные пропагандисты, — ответила Ефросинина.

Про украинскую и российскую эстраду

В 2014 году Басков заявлял, что украинцы “приползут в порванных колготках проситься на российскую эстраду”. Однако этого так и не произошло. Украинская песня и кинематограф возродились из пепла и продолжают развиваться даже во время войны.

Пока россияне тарелками едят российскую пропаганду и страдают от наибольшего горя — невозможности приобрести новенький iPhone, украинская земля просачивается кровью, а сердца украинцев замирают при просмотре ужасающих кадров из наших городов.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала данные про военные преступления России в оккупированных городах Украины.