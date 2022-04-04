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Ви, гнійні пропагандисти — Єфросиніна звернулася до російської естради після звірств на Київщині

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Квітня 2022, 10:10
Єфросиніна і Басков
Фото: Instagram

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