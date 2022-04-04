Ви, гнійні пропагандисти — Єфросиніна звернулася до російської естради після звірств на Київщині

Тепер уже іноземці точно знають, що в Україні під Києвом є містечка Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Мотижин, і ніколи не сплутають їх з іншими. Знищені, закривавлені, закатовані російськими орками.

Ці назви населених пунктів лунають з усіх радіо й телевізорів, соцмереж та вуст. Та не такої слави хотіла собі Київщина. Бучанська різанина, як її назвав президент Євросоюзу Шарль Мішель, не залишила нікого байдужими. Нікого, окрім росіян.

Українська телеведуча та волонтерка Маша Єфросиніна звернулася до російської естради, пояснивши їй, що таке зломовчання, брехня та чого вона варта.

Навіть Instagram не витримує жаху

— Ви всі знаєте ці фотографії (з Київщини — ред.). Їх нещадно банить Instagram, тому що навіть цифрові параметри соцмережі не здатні це перетравити.

Натомість здатні мерзенні душі баскових, манучарових, канделакі, машкових, соловйових, красовських, симоньянових та іншого раболепського начиння диктатора Путіна, — сказала Єфросиніна.

Що таке брехня насправді

Телеведуча розібрала пост співака Миколи Баскова, який вийшов напередодні. Він напханий стандартними наративами російської пропаганди, які розсилають “інтелігенції” у методичках, зокрема про “денацифікацію братнього народу” та “брехню і збочення Заходу”.

Брехня — це коли тобі, Миколко, забороняють говорити твою позицію, виходити на вулицю з плакатом, дають 15 років за слова “ні війні”. Брехня і збочення — це ви, гнійні пропагандисти, — відповіла Єфросиніна.

Про українську та російську естраду

У 2014 році Басков заявляв, що українці “приповзуть у порваних колготках проситися на російську естраду”. Проте цього так і не відбулося. Натомість українська пісня та кінематограф відродилися з попелу й продовжують розвиватися навіть під час війни.

Поки росіяни повними тарілками споживають російську пропаганду і найбільше горе — не мати змоги придбати новенький iPhone, українська земля просочується кров’ю, а серця українців завмирають при перегляді жахливих кадрів чергових звірств російських армійців на нашій землі.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала дані про воєнні злочини Росії в окупованих містах України.