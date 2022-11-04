Со скольких лет можно получить права в Украине в 2022 году

Совсем недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, изменяющий условия получения прав для управления автомобилем. Согласно ему, водительские права будут выдавать несовершеннолетним гражданам Украины, то есть, с 16 лет.
Пока этот закон не приняла Верховная Рада, читай, со скольких лет можно получить права и что для этого нужно, в материале.
Законопроект о вождении легкового транспорта несовершеннолетними людьми появился на сайте ВРУ.
Если он будет принят, 16-летние украинцы смогут ездить на машине при наличии письменного нотариально заверенного согласия родителей.
Если он будет принят, 16-летние украинцы смогут ездить на машине при наличии письменного нотариально заверенного согласия родителей.
При этом автомобиль должен иметь автоматическую коробку передач (категория B). Если 16-летний водитель совершит правонарушение, то отвечать за него будет по закону он/она (или родители, если у него нет имущества).
Обычно цена на теоретический курс в автошколе в Украине варьируется от 4 до 6 тыс. грн.
Практический курс (вождение) — от 7 до 13 тыс грн.
Практический курс (вождение) — от 7 до 13 тыс грн.
Также стоит учесть расходы на сдачу экзаменов (сервисный центр): теория — 22 грн, повторная сдача — 22 грн, печать прав — около 300 грн.
Однако бывают случаи, когда даже опытным водителям непросто. Читай, как безопасно ездить в условиях низкой видимости.
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