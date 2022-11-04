Со скольких лет можно получить права в Украине в 2022 году

Совсем недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, изменяющий условия получения прав для управления автомобилем. Согласно ему, водительские права будут выдавать несовершеннолетним гражданам Украины, то есть, с 16 лет.

Пока этот закон не приняла Верховная Рада, читай, со скольких лет можно получить права и что для этого нужно, в материале.

Со скольких лет можно получить права в Украине 2022: немного о новом законопроекте

Законопроект о вождении легкового транспорта несовершеннолетними людьми появился на сайте ВРУ.

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Если он будет принят, 16-летние украинцы смогут ездить на машине при наличии письменного нотариально заверенного согласия родителей.

При этом автомобиль должен иметь автоматическую коробку передач (категория B). Если 16-летний водитель совершит правонарушение, то отвечать за него будет по закону он/она (или родители, если у него нет имущества).

Со скольких лет можно получить права в Украине: особенности и категории

А1. С этой категорией можно водить мопед, мотороллер и любой другой двухколесный транспорт (объем которого не должен превышать 50 куб. см).

Категория А. Если есть мотоцикл, для управления им тебе нужна категория. С ней ты также может прицепить на мотоцикл боковой прицеп.

Категория В1. Получают те, кто прошел тестирование для вождения квадроцикла;

Категория В. Одна из самых популярных, ведь она нужна для вождения легкового автомобиля (вес не должен превышать 3,5 т).

Категория С1. Нужна для того, чтобы водить грузовым автомобилем (до 7,5 т).

Категория С. Если вес превышает 7,5 т, нужны эти права.

Категория D1. Получают те, кто водит небольшие автобусы (на 16 людей).

Категория D. Если хочешь перевозить больше чем 16 пассажиров, нужны права этой категории.

Категория Т. Права с такой категорией позволяют водить трамваи и троллейбусы.

Со скольких лет можно получить права в Украине

С 16 лет — для категорий А и А1;

с 18 лет — В, С и В1, С1;

с 19 лет — ВЕ и С1Е;

с 21 года — D1, D.

Сколько стоит получить права

Обычно цена на теоретический курс в автошколе в Украине варьируется от 4 до 6 тыс. грн.

Практический курс (вождение) — от 7 до 13 тыс грн.

Также стоит учесть расходы на сдачу экзаменов (сервисный центр): теория — 22 грн, повторная сдача — 22 грн, печать прав — около 300 грн.

Однако бывают случаи, когда даже опытным водителям непросто. Читай, как безопасно ездить в условиях низкой видимости.

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