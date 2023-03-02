Преподобного Феодора, Торжество Православия и Сорок святых: церковный календарь на март 2023

Во время Великого поста нас ждут четыре важных христианских праздника. Все они имеют интересную историю и свои особенности. О каждом из них подробно ты узнаешь в нашем материале. Читай, какие будут церковные праздники в марте 2023.

Церковные праздники в марте 2023 — календарь церковных праздников

В марте, в отличие от других месяцев, церковных праздников меньше. Но все они одинаково важны. Каждый из них имеет свою историю и традиции. Сегодня мы расскажем о календаре церковных праздников на март 2023.

2 марта — Преподобного Феодора Киево-Печерского

2 марта христиане восточного обряда чтят память Феодора Молчаливого. Он был украинским православным святым, монахом Печерского монастыря в 13 веке.

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Подвиг молчания давал ему возможность направлять мысли к Богу, чтобы разум не думал о земном, а язык не грешил словами. Люди могут посетить его мощи и поклониться, чтобы Феодор явил для них чудеса.

5 марта — Торжество Православия

В первое воскресенье Великого поста верующие Православной церкви отмечают Торжество Православия. Этот праздник связан с Константинопольским собором в 843 году.

Собор созвала императрица Феодора для восстановления иконопочитания в Византийской империи. Сейчас праздник воспринимают как промежуточный итог начала Великого поста, когда люди живут христианской жизнью.

В эти дни нужно много молиться, посещать церковь, не грешить, соблюдать пост.

12 марта — Собор всех Преподобных отцов Киево-Печерских

Во второе воскресенье Великого поста, в этом году 12 марта, празднуют Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Преподобные отцы покоятся в пещерах Антониевых и Феодосиевых.

В храмах звучит Божественная Литургия, совершается молебен, после чего верующие идут крестным шествием. Посетители Киево-Печерской лавры могут поклониться мощам святых, почтить их и попросить о молитвенном покровительстве перед Богом.

22 марта — Сорок Севастийских мучеников

Сорок Севастийских мучеников или Сорок святых — день, когда чествуют 40 воинов римского 12-го легиона, погибших в 320 году возле города Севастия за отказ отречься от христианской веры.

Их чествуют верующие православной и католической церкви, в древневосточных и протестантских церквях. Женщины молятся к ним за быстрое возвращение мужей после длительной разлуки.

Верующие пекут сорок медовых кренделей в форме птиц и раздают детям, а девушки лепят вареники с творогом и угощают парней.

Ранее мы рассказывали, когда самые строгие дни поста и как их соблюдать.

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