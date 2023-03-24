Когда празднуют Пасху 2024: дата, традиции и запреты

Светлое Христово Воскресение считается одним из важнейших христианских праздников. Дата Пасхи меняется каждый год. Однако традиции и запреты остаются прежними.

Когда празднуют Пасху 2024 и что принято делать в этот день — читай в материале.

Когда Пасха 2024: дата празднования

Многие верующие уже сейчас думают о том, когда Пасха в 2024 году. Светлое Христово Воскресение православные будут праздновать 5 мая. Католики будут праздновать его 31 марта.

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Стоит знать, что украинская греко-католическая церковь совсем скоро переходит на новый календарь (с 1 сентября 2023 года).

Православная церковь Украины также может перейти на новый календарь, однако этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Архиерейского собора в мае этого года.

Пасха 2024: дата и что будет после перехода

Вместе с переходом на новый календарь будут изменяться даты всех праздников. Кроме Светлого Христова Воскресения, потому что действующая Пасхалия сохранится. Переход будет касаться, например, Рождества.

Пасха 2024 Украина: традиции праздника

В этот день есть множество традиций. Однако почти все они связаны с богослужением. Например, вечером перед Пасхой (в Великую субботу) верующие готовят праздничную корзину, которая утром уже будет освящена. С ней ближе к полуночи верующие приходят в храм на праздничную ночную литургию.

Однако некоторые идут в церковь с самого утра. После освящения корзин верующие идут домой. Там они отдыхают за праздничным столом в кругу семьи.

Перед Пасхой также красят яйца, пекут куличи и готовят домашнюю колбасу, освящаемую в храме. Кроме этого к Пасхе люди держат пост. Его называют Великим, ведь он длится семь недель и имеет множество запретов на продукты.

Пасха 2024: как правильно здороваться на Пасху

Первые сорок дней после Пасхи верующие приветствуются специальными поздравлениями. Увидев знакомого(-ую), нужно говорить: “Христос воскрес!”, а в ответ: “Воистину воскрес!” Таким приветствием люди выражают радость и счастье.

Что нельзя делать на Пасху 2024

Нельзя шить, вязать, вышивать и заниматься какой-либо домашней работой. В этот день нельзя конфликтовать, ссориться, злословить, осуждать и обсуждать кого-нибудь. Нельзя выбрасывать то, что было освящено в храме. Также запрещено гадать, заниматься разными ритуалами и обрядами.

Что должно быть в пасхальной корзине

Верующие берут с собой в церковь куличи, вареные яйца, соль, мясо, колбасу, хрен, воду. Также ставят молочные продукты. Кроме этого, берут с собой алкоголь. Однако это не касается других напитков, кроме Кагора.

То есть водку, пиво, коньяк брать запрещено. Также нельзя брать кровянку, какие-то материальные ценности, например деньги, ключи, украшения.

А когда Пасху будут праздновать христиане восточного обряда и в чем разница между двумя календарями — мы объясняли в другом материале.

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