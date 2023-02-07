УГКЦ переходит на Новоюлианский календарь: что это означает и как изменятся даты церковных праздников

Украинская греко-католическая церковь с 1 сентября переходит на григорианский календарь для неподвижных праздников. Такое решение было принято Архиерейским синодом.

Теперь церковь будет праздновать Рождество 25 декабря. Об этом сообщил Блаженнейший Святослав. Пасха остается без изменений.

По словам Блаженнейшего Святослава, учитывая просьбы верующих и проведя предварительные консультации с духовенством и монашеством, в УГКЦ решили провести реформы Литургического календаря — изменить даты некоторых праздников.

Сейчас также смотрят

Однако приходы или единичные общины, которые еще не готовые к этим изменениям, могут оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю до 2025 года.

— Одни праздники отмечаем по солнечному календарю — это так называемые неподвижные праздники, которые каждый год выпадают в одну и ту же календарную дату, — отметил Блаженнейший Святослав. Именно эти праздники изменят свою дату.

Другая группа праздников, отмечаемая по лунному календарю, — так называемая Пасхалия. Такие праздники называют подвижными, связанными с Пасхой.

— Решение заключается в том, что переходим на новый стиль только в неподвижных праздниках. Мы решили оставить Пасхалию. То есть, второй цикл праздников такой, как есть сегодня, — подчеркнул священнослужитель.

Решение о таком объединении праздников назвали новоюлианским календарем.

По решению Архиерейского синода, УГКЦ переходит на григорианский календарь для недвижимых праздников именно с 1 сентября. Это потому, что согласно византийской традиции, литургический год начинается не 1 января, а 1 сентября.

Как изменятся даты праздников 2023 года по новому церковному календарю УГКЦ

Согласно новоюлианскому календарю, главные церковные праздники будут отмечать:

Рождество Христово — 25 декабря;

Святой Мелании — 31 декабря;

Святого Василия — 1 января;

Богоявление (Крещение) — 6 января;

Сретение — 2 февраля;

Начало Великого поста — 27 февраля.

Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в феврале.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!