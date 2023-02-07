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УГКЦ переходит на Новоюлианский календарь: что это означает и как изменятся даты церковных праздников

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 февраля 2023, 14:00
УГКЦ переходить на новий календар: дати свят по Новоюліанському календарю
Фото: Pexels

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