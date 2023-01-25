Сретение, Мясопустная суббота и начало Великого поста — церковные праздники в феврале 2023

В феврале верующих ждет совсем немного церковных праздников, однако они также важны. Мы расскажем обо всех из них, а еще поделимся календарем с постами. Читай про церковные праздники в феврале 2023 в нашем материале.
В феврале будут однодневные посты, а еще начало Великого поста с 27 числа. Великий (Пасхальный) пост продлится до 15 апреля. Пасхальный пост готовит верующих морально и физически к празднику Воскресения Христа.
Пост — это не только ограничение в еде, верующие должны посещать церковь, много молиться, каяться за грехи и думать о своей жизни.
Ранее мы рассказывали про Татьянин день и историю этого праздника.
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