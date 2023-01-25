Сретение, Мясопустная суббота и начало Великого поста — церковные праздники в феврале 2023

В феврале верующих ждет совсем немного церковных праздников, однако они также важны. Мы расскажем обо всех из них, а еще поделимся календарем с постами. Читай про церковные праздники в феврале 2023 в нашем материале.

Церковные праздники в феврале 2023

7 февраля — день иконы Божией Матери Утоли моя печали. По преданию людей икона обладает целительными свойствами. Каждый год паломники съезжаются в Свято-Рождество-Богородичный храм в Староконстантинове, чтобы помолиться и попросить о здоровье у иконы.

По преданию людей икона обладает целительными свойствами. Каждый год паломники съезжаются в Свято-Рождество-Богородичный храм в Староконстантинове, чтобы помолиться и попросить о здоровье у иконы. 15 февраля — Сретение Господне. Большой христианский праздник, символизирующий встречу Бога с людьми. В народе этот день называли встречей зимы и весны. В этот день принято освящать свечи и начинать подготовку к весне.

Большой христианский праздник, символизирующий встречу Бога с людьми. В народе этот день называли встречей зимы и весны. В этот день принято освящать свечи и начинать подготовку к весне. 18 февраля — Всемирная мясопустная суббота. Один из величайших поминальных дней восточнохристианского календаря. В церквях читают молитвы за всех христиан, живых и усопших.

Один из величайших поминальных дней восточнохристианского календаря. В церквях читают молитвы за всех христиан, живых и усопших. 20 февраля — первый день Масленицы. Славянский праздник, посвященный встрече весны. Ее отмечают семь дней. Каждый день отличается своими традициями и правилами.

Славянский праздник, посвященный встрече весны. Ее отмечают семь дней. Каждый день отличается своими традициями и правилами. 25 февраля — день Иверской иконы Божией Матери. Верующие просят о здоровье и милосердии. Оригинал иконы находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

Верующие просят о здоровье и милосердии. Оригинал иконы находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. 26 февраля — последний день Масленицы, Прощенное воскресенье. Последнее воскресенье перед Великим постом. Верующие должны просить прощения друг у друга, посетить могилы родных и извиниться перед ними.

Посты в феврале 2023

В феврале будут однодневные посты, а еще начало Великого поста с 27 числа. Великий (Пасхальный) пост продлится до 15 апреля. Пасхальный пост готовит верующих морально и физически к празднику Воскресения Христа.

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Пост — это не только ограничение в еде, верующие должны посещать церковь, много молиться, каяться за грехи и думать о своей жизни.

1, 3, 17, 27, 28 февраля — однодневные дни поста в феврале.

Ранее мы рассказывали про Татьянин день и историю этого праздника.

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