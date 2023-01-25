Стрітення, М’ясопусна субота і початок Великого посту — церковні свята в лютому 2023

У лютому на вірян чекають зовсім небагато церковних свят, однак вони також важливі. Ми розповімо про всі з них, а ще поділимося календарем із постами. Читай про церковні свята в лютому 2023 у нашому матеріалі.

Церковні свята в лютому 2023

7 лютого — день ікони Божої Матері Утамуй мої печалі. За переказами людей ікона має цілющі властивості. Щороку паломники з’їжджаються до Свято-Різдво-Богородичного храму в Старокостянтинові, щоб помолитися та попросити про здоров’я в ікони.

За переказами людей ікона має цілющі властивості. Щороку паломники з’їжджаються до Свято-Різдво-Богородичного храму в Старокостянтинові, щоб помолитися та попросити про здоров’я в ікони. 15 лютого — Стрітення Господнє. Велике християнське свято, що символізує зустріч Бога з людьми. У народі цей день вважають зустріччю зими та весни. Цього дня заведено освячувати свічки та розпочинати підготовку до весни.

Велике християнське свято, що символізує зустріч Бога з людьми. У народі цей день вважають зустріччю зими та весни. Цього дня заведено освячувати свічки та розпочинати підготовку до весни. 18 лютого — Всесвітня м’ясопусна субота. Один із найбільших поминальних днів східнохристиянського календаря. У церквах читають молитви за всіх християн, живих і покійних.

Один із найбільших поминальних днів східнохристиянського календаря. У церквах читають молитви за всіх християн, живих і покійних. 20 лютого — перший день Масляної. Слов’янське свято, присвячене зустрічі весни. Її відзначають сім днів. Кожен день відрізняється своїми традиціями та правилами.

Слов’янське свято, присвячене зустрічі весни. Її відзначають сім днів. Кожен день відрізняється своїми традиціями та правилами. 25 лютого — день Іверської ікони Божої Матері. Віряни просять про здоров’я та милосердя. Оригінал ікони нині зберігається в Іверському монастирі на горі Афон у Греції.

Віряни просять про здоров’я та милосердя. Оригінал ікони нині зберігається в Іверському монастирі на горі Афон у Греції. 26 лютого — останній день Масляної, Прощена неділя. Остання неділя перед Великим постом. Віряни мають просити прощення одне в одного, відвідувати могили рідних і перепросити в них.

Пости в лютому 2023

У лютому будуть одноденні пости, а ще початок Великого посту з 27 числа. Великий (Великодній) піст триватиме до 15 квітня. Великодній піст готує вірян морально та фізично до свята Воскресіння Христа.

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Піст — це не лише обмеження в їжі, віряни мають відвідувати церкву, багато молитися, каятися за гріхи та думати про своє життя.

1, 3, 17, 27, 28 лютого — одноденні дні посту в лютому.

Раніше ми розповідали про Тетянин день та історію цього свята.

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