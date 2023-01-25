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Стрітення, М’ясопусна субота і початок Великого посту — церковні свята в лютому 2023

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 25 Січня 2023, 14:15
Церковні свята в лютому 2023: календар постів
Фото: Unsplash

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