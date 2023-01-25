Стрітення, М’ясопусна субота і початок Великого посту — церковні свята в лютому 2023

У лютому на вірян чекають зовсім небагато церковних свят, однак вони також важливі. Ми розповімо про всі з них, а ще поділимося календарем із постами. Читай про церковні свята в лютому 2023 у нашому матеріалі.
У лютому будуть одноденні пости, а ще початок Великого посту з 27 числа. Великий (Великодній) піст триватиме до 15 квітня. Великодній піст готує вірян морально та фізично до свята Воскресіння Христа.
Піст — це не лише обмеження в їжі, віряни мають відвідувати церкву, багато молитися, каятися за гріхи та думати про своє життя.
Раніше ми розповідали про Тетянин день та історію цього свята.
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