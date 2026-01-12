Тетянин день 2026: дата, історія та традиції святкування в Україні

Згідно з новим церковним календарем, Тетянин день відзначають 12 січня. А от раніше його датою було 25 січня.

Цього дня згадують священномученицю Тетяну Римську та вшановують її пам’ять. Також у цей день усі жінки та дівчата з ім’ям Тетяна відзначають день ангела.

Ми розповімо про традиції та історію дня Тетяни.

Тетянин день: історія свята

У третьому сторіччі нашої ери в Римі жила Свята Тетяна. Вона була з почесної сім’ї, і її виховували в християнській вірі. На той час християни зазнавали переслідувань з боку язичників.

Коли Тетяні виповнилося 18 років, вона вирішила присвятити своє життя Господу, стала дияконисою та допомагала бідним. Найбільше вона дбала про вагітних та хворих.

Коли на престол у Римі зійшов 16-річний Олександр Север, вся влада зосередилася в руках його префекта Ульміяна. Він мав жорстоке ставлення до християн. Коли Ульміян дізнався, що Тетяна християнка, змушував її зректися цієї віри. Та дівчина не відступила.

Після цього її піддали жорстоким тортурам. Вона була в полоні у язичників і не переставала молитися.

Господь почув її молитви й послав землетрус. За повір’ями, Господь зцілював її рани від жорстоких тортур.

Язичники стратили Тетяну у 235 році, відрубавши їй голову. Після цього церква зарахувала дівчину до святих, а 12 січня стало днем Тетяни.

Тетянин день: традиції свята

Раніше всі Тетяни цього дня пекли коровай і роздали всім членам сім’ї по шматочку. Цього дня заведено ходити до церкви та молитися Святій Тетяні. У неї просять здоров’я, успіхів у навчанні, гарного шлюбу та дітей.

Крім того, Тетяну вважають покровителькою студентів, тому просять допомоги в навчанні й складанні іспитів.

У день Тетяни не можна займатися важкою працею чи рукоділлям. Однак і серед хаосу та безладдя теж не можна перебувати.

Також краще не сваритися з рідними та не говорити поганих речей. Цього дня не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети казали: “Тетяна сонячна — весна рання”, “Якщо сніг випаде — до врожаю”.

