Тетянин день: привітання у прозі та віршах 2024

Після переходу на Новоюліанський церковний календар, більшість свят зсунулися на 13 днів. Тому й дата святкування Тетяниного дня зазнала змін.

За Юліанським календарем, це свято припадало на 25 січня. Але різниця з Новоюліанським календарем становить 13 днів. Таким чином, Тетянин день тепер слід відзначати 12 січня. Тетянин день: привітання у прозі та віршах — знайдеш у нашому матеріалі.

Тетянин день: привітання у прозі 2024

Вітаю тебе із Днем ангела, Тетяно! Нехай доля щедро дарує тобі всі земні блага, а твій життєвий шлях буде такий легкий, рівний і спокійний. Бажаю, щоб твої найзаповітніші мрії здійснювались. З Днем ангела, Тетяно!

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Танечко, вітаю з твоїм святом! Бажаю, щоб твоє життя було таким самим чарівним і мелодійним, як твоє чудове ім’я! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і допомагає в усіх труднощах. Бажаю більше світла, тепла, щирих усмішок і щасливих моментів!

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З Днем Тетяни! Бажаю бути щасливою, життєрадісною та впевненою в собі. Нехай січневі хуртовини змивають всі твої турботи, а доля відкриває двері до втілення всіх твоїх мрій. Люби й будь коханою, насолоджуйся кожним моментом життя!

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Вітаю, Тетяно, з Днем ангела! Бажаю мудрості та сил, здоров’я і краси, удачі та успіху. Нехай тебе супроводжують розуміння і підтримка близьких. Бажаю любові, натхнення і радості.

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Тетяно, нехай життя твоє буде наповненим красою та щастям. Бажаю якнайбільше радості, щирих усмішок та приємних подій. Нехай твій ангел-охоронець завжди тебе оберігає та підтримує!

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З Днем Ангела, Тетяно! Прийми щирі вітання. Бажаю тобі завжди відчувати підтримку свого ангела, особливо в скрутні миті. Нехай всі твої мрії здійснюються, плани втілюються в життя, а процвітання та успіх супроводжують тебе!

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Вітаю з Днем ангела! Тетяно, завжди будь життєрадісною і чарівною. Великого кохання тобі, щирих друзів, веселощів та успішної кар’єри. Насолоджуйся життям та завжди вір у себе!

Тетянин день: привітання у віршах 2024

Тетяно, сьогодні свято в тебе,

З Днем ангела щиро вітаю!

Це вітання в віршах від мене,

Прийми, будь ласка, обіймаю!

Бажаю жити й не тужити

Друзями тільки дорожити!

Хай ангел твій оберігає завжди,

Від лиха, суму та журби.

***

Бажаю підтримки, добра та любові

У день цей щасливий, красивий та добрий

Сяй, наче зірка на небі іскриста,

Тетяно, завжди й повсякчас ти світися!

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