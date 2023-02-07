УГКЦ переходить на новоюліанський календар. Що це означає та як зміняться дати церковних свят

Українська греко-католицька церква з 1 вересня переходить на григоріанський календар для нерухомих свят. Таке рішення було ухвалене Архієрейським синодом.

Відтепер церква святкуватиме Різдво 25 грудня. Про це повідомив Блаженніший Святослав. Натомість Великдень залишається без змін.

За словами Блаженнішого Святослава, взявши до уваги прохання вірян та провівши попередні консультації з духовенством та монашеством, в УГКЦ вирішили провести реформи Літургійного календаря — змінити дати деяких свят.

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Проте парафії чи поодинокі громади, які ще не готові до цих змін, можуть залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем до 2025 року.

— Одні свята відзначаємо за сонячним календарем — це так звані нерухомі свята, які кожного року випадають в ту саму календарну дату, — наголосив Блаженніший Святослав. Саме ці свята змінять свою дату.

Інша група свят, яку відзначають за місячним календарем, — так звана Пасхалія. Такі свята називають рухомими, вони пов’язані з Пасхою.

— Рішення полягає в тому, що переходимо на новий стиль лише щодо нерухомих свят. Ми вирішили залишити Пасхалію. Тобто другий цикл свят такою, як є сьогодні, — підкреслив священнослужитель.

Рішення про таке об’єднання свят назвали новоюліанським календарем.

За рішенням Архієрейського синоду, УГКЦ переходить на григоріанський календар для нерухомих свят саме з 1 вересня. Це тому, що згідно з візантійською традицією літургійний рік починається не 1 січня, а 1 вересня.

Як зміняться дати свят 2023 за новим церковним календарем УГКЦ

Згідно з новоюліанським календарем, головні церковні свята відзначатимуть:

Різдво Христове — 25 грудня;

Святої Меланії — 31 грудня;

Святого Василя — 1 січня;

Богоявлення (Водохреща) — 6 січня;

Стрітення — 2 лютого;

Початок Великого посту — 27 лютого.

Раніше ми розповідали про церковні свята у лютому.

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