Поздравления с наступающей Пасхой в стихах и прозе: пожелания в преддверии великого праздника

Праздник Воскресения Христова только приближается для верующих восточного обряда, но празднование победы жизни над смертью актуально всегда. Читай поздравления с предстоящей Пасхой в стихах и прозе.

Поздравления с наступающей Пасхой в прозе

Поздравляю с наступающим праздником светлой Пасхи Христовой! Желаю, чтобы ваша жизнь стала светлее, радостнее, богаче и счастливее. Пусть все нынешние трудности, неудачи, невзгоды, болезни и разочарования оставят вас навсегда после слов о доброй вести: Христос воскрес!

***

С наступающей Пасхой! Пусть все ожидания сбудутся и не разочаруют! Тепла в доме, любви ближних, друзей настоящих, которые никогда не предадут, здоровья крепкого и долгой счастливой жизни!

***

Поздравляю с наступающим праздником Пасхи! Хочу пожелать только всего самого доброго, светлого и хорошего. Пусть жизнь всегда преподносит только радость, улыбки и смех. Желаю никогда не унывать, быть здоровым и счастливым человеком всегда!

***

Поздравляю с наступающей Пасхой, желаю вечной весны в душе, безоблачного неба над головой, любви в доме и радостных новостей. Пусть этот праздник возрождения подарит веру в чудо и уверенность в своих силах. Желаю счастья, успехов в работе, здоровья и большой любви.

***

В канун самого светлого и чистого христианского праздника — дня Святой Пасхи — желаю вам теплоты сердец и душевной благодати, доброго здоровья и безмятежной радости, счастья и милосердия. Пусть Господь согреет вас своей любовью, свет Христова Воскресения озарит ваш жизненный путь. Ликуйте и празднуйте! Христос Воскрес!

***

В преддверии Пасхи поздравляю тебя с этим праздником надежды и победы. Пусть вера каждый день побеждает и в твоей жизни, принося с собой мир, благодать, любовь и покой.

***

Поздравляю с наступающим праздником светлой Пасхи! Желаю встретить Пасху Христову с легким сердцем и чистой душой. В последние дни Великого Поста, перед Воскресением Христовым, постарайтесь не грустить, не замечать чужих ошибок, не осуждать, а радоваться тому, что имеете, видеть красоту окружающего мира, вспомнить старых друзей, позвонить родителям, завершить дела, которые давно откладывали. Желаю добра, здоровья и мирного неба!

С наступающей Пасхой: поздравления в стихах

С наступающей вас светлой Пасхой,

Здоровья крепкого, любви и счастья!

Благополучия семейного вам и тепла,

Желаем искренности, мира и добра.

Друзья надёжные чтоб рядом были,

И эту связь через года вы сохранили.

Всегда пусть Ангел вас оберегает,

Заботится, хранит и в жизни помогает.

***

С наступающей Пасхой божественной

Поздравляю я вас от души.

И желаю, чтоб в мире и радости

Жили долго и счастливы вы.

Бережет пусть вас ангел-хранитель,

Ограждая от бед и невзгод.

В сердце каждого будет Спаситель

И спокойствие в дом принесет.

***

С наступающим Христовым Воскресеньем —

Светлым чудом Пасхи приближеньем.

Я желаю вам очиститься душой,

В мыслях и делах найти настрой

На любовь, добро и милосердье.

Пусть пошлет Господь благословенье.

Чтоб с любовью в каждый дом вошло

Главное для всех нас торжество.

***

Скоро в дом постучится вдруг чудо,

Сердцу вашему станет тепло,

Всё волшебнее станет как будто,

На душе так прекрасно, светло.

С наступающим праздником Пасхи!

Новых радостей вам и добра!

Огонек пусть в душе не погаснет,

И жизнь радует вас пусть всегда!

Пусть сегодня мир станет чуть лучше

И останется вечно таким —

Мирным, добрым, спасающим души,

Всё дающим, чего мы хотим.

Близких вы и друзей берегите,

Согревайте своим их теплом.

Этот праздник в душе вы храните,

И всё зло будет вам нипочем.

***

Светлый праздник наступает,

Пусть царит в душе любовь.

Чтобы каждый был и весел,

И успешен, и здоров.

В Пасху радости желаю,

И надежды не терять.

Во всё лучшее лишь верить

И друг другу помогать!

***

С Пасхой наступающей

Я вас поздравляю!

И весеннего тепла

От души желаю!

Чтобы окружали вас

Лишь любовь, везение!

А в мирских заботах вам

Крепкого терпения!

Пусть воскресный праздник

Принесёт вам много счастья!

Стороной пускай обходят

Беды и ненастья!

