Поздравления с наступающей Пасхой в стихах и прозе: пожелания в преддверии великого праздника

Праздник Воскресения Христова только приближается для верующих восточного обряда, но празднование победы жизни над смертью актуально всегда. Читай поздравления с предстоящей Пасхой в стихах и прозе.
Поздравления с наступающей Пасхой в прозе
Поздравляю с наступающим праздником светлой Пасхи Христовой! Желаю, чтобы ваша жизнь стала светлее, радостнее, богаче и счастливее. Пусть все нынешние трудности, неудачи, невзгоды, болезни и разочарования оставят вас навсегда после слов о доброй вести: Христос воскрес!
С наступающей Пасхой! Пусть все ожидания сбудутся и не разочаруют! Тепла в доме, любви ближних, друзей настоящих, которые никогда не предадут, здоровья крепкого и долгой счастливой жизни!
Поздравляю с наступающим праздником Пасхи! Хочу пожелать только всего самого доброго, светлого и хорошего. Пусть жизнь всегда преподносит только радость, улыбки и смех. Желаю никогда не унывать, быть здоровым и счастливым человеком всегда!
Поздравляю с наступающей Пасхой, желаю вечной весны в душе, безоблачного неба над головой, любви в доме и радостных новостей. Пусть этот праздник возрождения подарит веру в чудо и уверенность в своих силах. Желаю счастья, успехов в работе, здоровья и большой любви.
В канун самого светлого и чистого христианского праздника — дня Святой Пасхи — желаю вам теплоты сердец и душевной благодати, доброго здоровья и безмятежной радости, счастья и милосердия. Пусть Господь согреет вас своей любовью, свет Христова Воскресения озарит ваш жизненный путь. Ликуйте и празднуйте! Христос Воскрес!
В преддверии Пасхи поздравляю тебя с этим праздником надежды и победы. Пусть вера каждый день побеждает и в твоей жизни, принося с собой мир, благодать, любовь и покой.
Поздравляю с наступающим праздником светлой Пасхи! Желаю встретить Пасху Христову с легким сердцем и чистой душой. В последние дни Великого Поста, перед Воскресением Христовым, постарайтесь не грустить, не замечать чужих ошибок, не осуждать, а радоваться тому, что имеете, видеть красоту окружающего мира, вспомнить старых друзей, позвонить родителям, завершить дела, которые давно откладывали. Желаю добра, здоровья и мирного неба!
С наступающей Пасхой: поздравления в стихах
С наступающей вас светлой Пасхой,
Здоровья крепкого, любви и счастья!
Благополучия семейного вам и тепла,
Желаем искренности, мира и добра.
Друзья надёжные чтоб рядом были,
И эту связь через года вы сохранили.
Всегда пусть Ангел вас оберегает,
Заботится, хранит и в жизни помогает.
С наступающей Пасхой божественной
Поздравляю я вас от души.
И желаю, чтоб в мире и радости
Жили долго и счастливы вы.
Бережет пусть вас ангел-хранитель,
Ограждая от бед и невзгод.
В сердце каждого будет Спаситель
И спокойствие в дом принесет.
С наступающим Христовым Воскресеньем —
Светлым чудом Пасхи приближеньем.
Я желаю вам очиститься душой,
В мыслях и делах найти настрой
На любовь, добро и милосердье.
Пусть пошлет Господь благословенье.
Чтоб с любовью в каждый дом вошло
Главное для всех нас торжество.
Скоро в дом постучится вдруг чудо,
Сердцу вашему станет тепло,
Всё волшебнее станет как будто,
На душе так прекрасно, светло.
С наступающим праздником Пасхи!
Новых радостей вам и добра!
Огонек пусть в душе не погаснет,
И жизнь радует вас пусть всегда!
Пусть сегодня мир станет чуть лучше
И останется вечно таким —
Мирным, добрым, спасающим души,
Всё дающим, чего мы хотим.
Близких вы и друзей берегите,
Согревайте своим их теплом.
Этот праздник в душе вы храните,
И всё зло будет вам нипочем.
Светлый праздник наступает,
Пусть царит в душе любовь.
Чтобы каждый был и весел,
И успешен, и здоров.
В Пасху радости желаю,
И надежды не терять.
Во всё лучшее лишь верить
И друг другу помогать!
С Пасхой наступающей
Я вас поздравляю!
И весеннего тепла
От души желаю!
Чтобы окружали вас
Лишь любовь, везение!
А в мирских заботах вам
Крепкого терпения!
Пусть воскресный праздник
Принесёт вам много счастья!
Стороной пускай обходят
Беды и ненастья!
