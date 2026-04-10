Привітання з прийдешнім Великоднем у віршах і прозі: побажання напередодні великого свята

Свято Воскресіння Христового лише наближається для вірян східного обряду, але святкування перемоги життя над смертю актуально завжди. Читай привітання з прийдешнім Великоднем у віршах та прозі.

Привітання з прийдешнім Великоднем у прозі

Вітаю вас зі світлим прийдешнім святом Великодня. Бажаю сімейного щастя, душевного спокою, умиротворення зі світом. Нехай Бог допоможе у всіх починаннях, нехай усіх цілей буде досягнуто.

***

Вітаю з прийдешнім святом світлого Великодня Христового! Бажаю, щоб ваше життя стало світлішим, радіснішим, багатшим і щасливішим. Нехай усі нинішні труднощі, невдачі, негаразди, хвороби та розчарування залишать вас назавжди після слів про добру звістку: Христос воскрес!

***

З прийдешнім Великоднем! Нехай усі очікування збудуться і не розчарують! Тепла в домі, кохання ближніх, друзів справжніх, які ніколи не зрадять, здоров’я міцного та довгого щасливого життя!

***

Вітаю з прийдешнім святом Великодня! Хочу побажати тільки всього найдобрішого та найсвітлішого. Нехай життя завжди підносить лише радість, усмішки та сміх. Бажаю ніколи не сумувати, бути здоровою та щасливою людиною завжди!

***

Вітаю з прийдешнім Великоднем, бажаю вічної весни в душі, безхмарного неба над головою, кохання в домі та радісних новин. Нехай це свято відродження подарує віру в диво та впевненість у своїх силах. Бажаю щастя, успіхів у роботі, здоров’я та великого кохання.

***

Напередодні найсвітлішого і найчистішого християнського свята — дня Святого Великодня — бажаю теплоти сердець і душевної благодаті, доброго здоров’я та безтурботної радості, щастя та милосердя. Нехай Господь зігріє вас своєю любов’ю, світло Христового Воскресіння осяє ваш життєвий шлях. Радійте і святкуйте! Христос Воскрес!

***

Напередодні Великодня вітаю тебе із цим святом надії та перемоги. Нехай віра щодня перемагає і у твоєму житті, приносячи з собою мир, благодать, любов і спокій.

***

Вітаю з прийдешнім святом світлого Великодня! Бажаю зустріти Великдень Христовий з легким серцем та чистою душею. В останні дні Великого Посту, перед Воскресінням Христовим, намагайтесь не сумувати, не помічати чужих помилок, не засуджувати, а радіти тому, що маєте, бачити красу навколишнього світу, згадати старих друзів, подзвонити батькам, завершити справи, які давно відкладали. Бажаю добра, здоров’я та мирного неба!

З прийдешнім Великоднем: привітання у віршах

З прийдешнім вас світлим Великоднем,

Міцного здоров’я, щастя і любові!

Добробуту сімейного вам і тепла,

Бажаємо щирості, миру і добра.

Друзі надійні щоб поруч були,

І цей зв’язок через роки ви зберегли.

Завжди хай ангел вас оберігає,

Дбає, зберігає, за життя допомагає.

***

Вже скоро свято Великодня

Ми будемо відзначати.

У Христове Воскресіння

Поспішаю вам побажати:

Нехай панують у вашому домі

Любов і доброта.

Та будьте ви здорові

І щасливі завжди!

***

З прийдешнім святом Великодня!

Бажаю всього, що тобі до вподоби,

Щоб дарувало життя яскраві фарби,

Щоб геть йшли всі негоди!

Хай здоров’я Господь посилає,

І підтримає благі справи,

Нехай тобі всього в житті вистачає,

Щоб свято тільки радість несло!

***

Всіх зі святом! Всіх з прийдешньою Пасхою!

Нехай сонячною буде і радісною.

Бажаємо успіху вам, миру і добра.

Бажаємо вам доброго і світлого дня.

Нехай день буде яскравий, нехай день буде веселий.

Ми вас вітаємо! Христос воскрес!

