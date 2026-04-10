Привітання з прийдешнім Великоднем у віршах і прозі: побажання напередодні великого свята

Свято Воскресіння Христового лише наближається для вірян східного обряду, але святкування перемоги життя над смертю актуально завжди. Читай привітання з прийдешнім Великоднем у віршах та прозі.
Привітання з прийдешнім Великоднем у прозі
Вітаю вас зі світлим прийдешнім святом Великодня. Бажаю сімейного щастя, душевного спокою, умиротворення зі світом. Нехай Бог допоможе у всіх починаннях, нехай усіх цілей буде досягнуто.
Вітаю з прийдешнім святом світлого Великодня Христового! Бажаю, щоб ваше життя стало світлішим, радіснішим, багатшим і щасливішим. Нехай усі нинішні труднощі, невдачі, негаразди, хвороби та розчарування залишать вас назавжди після слів про добру звістку: Христос воскрес!
З прийдешнім Великоднем! Нехай усі очікування збудуться і не розчарують! Тепла в домі, кохання ближніх, друзів справжніх, які ніколи не зрадять, здоров’я міцного та довгого щасливого життя!
Вітаю з прийдешнім святом Великодня! Хочу побажати тільки всього найдобрішого та найсвітлішого. Нехай життя завжди підносить лише радість, усмішки та сміх. Бажаю ніколи не сумувати, бути здоровою та щасливою людиною завжди!
Вітаю з прийдешнім Великоднем, бажаю вічної весни в душі, безхмарного неба над головою, кохання в домі та радісних новин. Нехай це свято відродження подарує віру в диво та впевненість у своїх силах. Бажаю щастя, успіхів у роботі, здоров’я та великого кохання.
Напередодні найсвітлішого і найчистішого християнського свята — дня Святого Великодня — бажаю теплоти сердець і душевної благодаті, доброго здоров’я та безтурботної радості, щастя та милосердя. Нехай Господь зігріє вас своєю любов’ю, світло Христового Воскресіння осяє ваш життєвий шлях. Радійте і святкуйте! Христос Воскрес!
Напередодні Великодня вітаю тебе із цим святом надії та перемоги. Нехай віра щодня перемагає і у твоєму житті, приносячи з собою мир, благодать, любов і спокій.
Вітаю з прийдешнім святом світлого Великодня! Бажаю зустріти Великдень Христовий з легким серцем та чистою душею. В останні дні Великого Посту, перед Воскресінням Христовим, намагайтесь не сумувати, не помічати чужих помилок, не засуджувати, а радіти тому, що маєте, бачити красу навколишнього світу, згадати старих друзів, подзвонити батькам, завершити справи, які давно відкладали. Бажаю добра, здоров’я та мирного неба!
З прийдешнім Великоднем: привітання у віршах
З прийдешнім вас світлим Великоднем,
Міцного здоров’я, щастя і любові!
Добробуту сімейного вам і тепла,
Бажаємо щирості, миру і добра.
Друзі надійні щоб поруч були,
І цей зв’язок через роки ви зберегли.
Завжди хай ангел вас оберігає,
Дбає, зберігає, за життя допомагає.
Вже скоро свято Великодня
Ми будемо відзначати.
У Христове Воскресіння
Поспішаю вам побажати:
Нехай панують у вашому домі
Любов і доброта.
Та будьте ви здорові
І щасливі завжди!
З прийдешнім святом Великодня!
Бажаю всього, що тобі до вподоби,
Щоб дарувало життя яскраві фарби,
Щоб геть йшли всі негоди!
Хай здоров’я Господь посилає,
І підтримає благі справи,
Нехай тобі всього в житті вистачає,
Щоб свято тільки радість несло!
Всіх зі святом! Всіх з прийдешньою Пасхою!
Нехай сонячною буде і радісною.
Бажаємо успіху вам, миру і добра.
Бажаємо вам доброго і світлого дня.
Нехай день буде яскравий, нехай день буде веселий.
Ми вас вітаємо! Христос воскрес!
