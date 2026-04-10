95% українців святкуватимуть Великдень у 2026 році — опитування

Згідно з результатами свіжого дослідження компанії Gradus, проведеного у квітні 2026 року, Великдень в Україні остаточно трансформувався з суто релігійної події у фундаментальний елемент національної та культурної ідентичності. Попри виклики війни, свято об’єднує рекордну кількість людей, надаючи їм необхідний емоційний ресурс та надію.

Святкування Великодня 2026: як українці відзначатимуть цей день

Більшість українців продовжують ідентифікувати себе як християни, проте розподіл за конфесіями виглядає наступним чином:

Православна церква України (ПЦУ): 35% опитаних.

Православ’я без уточнення юрисдикції: 28%.

Греко-католики та УПЦ (МП): по 8%.

Атеїсти та агностики: їхня частка скоротилася до 11% (проти 15% минулого року).

Свято охоплює майже все населення — 95% українців планують його відзначати.

У 2026 році Великдень супроводжується складним набором почуттів. Хоча люди відчувають втому та напруженість, домінуючими емоціями є надія (44%), радість (28%) та спокій (18%).

Щодо відвідування храмів, то це сприймається як добровільна можливість, а не суворий обов’язок: 62% українців збираються відвідати службу (з них 39% — безпосередньо в неділю), а 34% залишаться вдома, зокрема через безпекові ризики та загрози обстрілів.

Для нерелігійних громадян Великдень став приводом для соціалізації: 52% бачать у ньому культурний зміст, а 40% — можливість зустрітися з близькими. Святкування свята здебільшого матиме домашній характер:

38% проведуть день вдома у вузькому колі без гостей.

30% зберуться з рідними або друзями вдома.

14% вирушать у гості.

Традиційне меню залишається незмінним — головними символами на столах українців залишаються паска та крашанки.

Для суспільства Великдень перестав бути винятково церковним обрядом, перетворившись на багатогранне явище:

Для 33% респондентів це насамперед релігійна подія.

Для 25% — тепле сімейне свято.

Ще 25% сприймають його як важливу народну традицію, а не релігійний акт.

При цьому 84% громадян переконані, що Великдень є невід’ємною частиною української ідентичності.

Опитування проведено 7-8 квітня 2026 року методом самозаповнення анкети у мобільному додатку Gradus. У дослідженні взяли участь 1000 респондентів (мешканці міст 50 тис.+, віком 18–60 років), крім окупованих територій та зон активних бойових дій.

