95% украинцев будут праздновать Пасху в 2026 году — опрос

Согласно результатам свежего исследования компании Gradus, проведенного в апреле 2026 года, Пасха в Украине окончательно трансформировалась из религиозного события в фундаментальный элемент национальной и культурной идентичности. Несмотря на вызовы войны, праздник объединяет рекордное количество людей, предоставляя им необходимый эмоциональный ресурс и надежду.

Празднование Пасхи 2026: как украинцы будут отмечать этот день

Большинство украинцев продолжают идентифицировать себя как христиане, однако распределение по конфессиям выглядит следующим образом:

Православная церковь Украины (ВТО): 35% опрошенных.

Православие без уточнения юрисдикции: 28%.

Греко-католики и УПЦ: по 8%.

Атеисты и агностики: их доля сократилась до 11% (против 15% в прошлом году).

Праздник охватывает почти все население – 95% украинцев планируют его отмечать.

В 2026 году Пасха сопровождается сложным набором чувств. Хотя люди испытывают усталость и напряженность, доминирующими эмоциями являются надежда (44%), радость (28%) и спокойствие (18%).

Что касается посещения храмов, то это воспринимается как добровольная возможность, а не строгая обязанность: 62% украинцев собираются посетить службу (из них 39% — непосредственно в воскресенье), а 34% останутся дома, в том числе из-за рисков безопасности и угроз обстрелов.

Для нерелигиозных граждан Пасха стала поводом к социализации: 52% видят в нем культурное содержание, а 40% — возможность встретиться с близкими. Празднование праздника в большинстве своем будет носить домашний характер:

38% проведут день на дому в узком кругу без гостей.

30% соберутся с родными или друзьями дома.

14% отправятся в гости.

Традиционное меню остается неизменным – главными символами на столах украинцев остаются пасха и пасхальные яйца.

Для общества Пасха не является исключительно церковным обрядом, превратившись в многогранное явление:

Для 32% респондентов это, прежде всего, религиозное событие.

Для 23% – теплый семейный праздник.

Еще 23% воспринимают его как важную народную традицию, а не религиозный акт.

При этом 84% граждан убеждены, что Пасха является неотъемлемой частью украинской идентичности.

Опрос проведен 7-8 апреля 2026 методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. В исследовании приняли участие 1000 респондентов (жители городов 50 тыс.+, в возрасте 18–60 лет), кроме оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

