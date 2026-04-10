95% украинцев будут праздновать Пасху в 2026 году — опрос

Согласно результатам свежего исследования компании Gradus, проведенного в апреле 2026 года, Пасха в Украине окончательно трансформировалась из религиозного события в фундаментальный элемент национальной и культурной идентичности. Несмотря на вызовы войны, праздник объединяет рекордное количество людей, предоставляя им необходимый эмоциональный ресурс и надежду.
Празднование Пасхи 2026: как украинцы будут отмечать этот день
Большинство украинцев продолжают идентифицировать себя как христиане, однако распределение по конфессиям выглядит следующим образом:
- Православная церковь Украины (ВТО): 35% опрошенных.
- Православие без уточнения юрисдикции: 28%.
- Греко-католики и УПЦ: по 8%.
- Атеисты и агностики: их доля сократилась до 11% (против 15% в прошлом году).
Праздник охватывает почти все население – 95% украинцев планируют его отмечать.
В 2026 году Пасха сопровождается сложным набором чувств. Хотя люди испытывают усталость и напряженность, доминирующими эмоциями являются надежда (44%), радость (28%) и спокойствие (18%).
Что касается посещения храмов, то это воспринимается как добровольная возможность, а не строгая обязанность: 62% украинцев собираются посетить службу (из них 39% — непосредственно в воскресенье), а 34% останутся дома, в том числе из-за рисков безопасности и угроз обстрелов.
Для нерелигиозных граждан Пасха стала поводом к социализации: 52% видят в нем культурное содержание, а 40% — возможность встретиться с близкими. Празднование праздника в большинстве своем будет носить домашний характер:
- 38% проведут день на дому в узком кругу без гостей.
- 30% соберутся с родными или друзьями дома.
- 14% отправятся в гости.
Традиционное меню остается неизменным – главными символами на столах украинцев остаются пасха и пасхальные яйца.
Для общества Пасха не является исключительно церковным обрядом, превратившись в многогранное явление:
- Для 32% респондентов это, прежде всего, религиозное событие.
- Для 23% – теплый семейный праздник.
- Еще 23% воспринимают его как важную народную традицию, а не религиозный акт.
При этом 84% граждан убеждены, что Пасха является неотъемлемой частью украинской идентичности.
Опрос проведен 7-8 апреля 2026 методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. В исследовании приняли участие 1000 респондентов (жители городов 50 тыс.+, в возрасте 18–60 лет), кроме оккупированных территорий и зон активных боевых действий.
Раньше мы писали, какая будет погода на 12 апреля в Украине – читай в материале прогноз осадков и температур для твоего региона.
