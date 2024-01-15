Великий пост 2024: дата начала и окончания по новому календарю

Украинцы являются религиозными людьми, поэтому многие придерживаются всех традиций перед праздниками и во время них.

Многие из них стали для нас привычными, однако с переходом Православной церкви Украины на новый календарь с 1 сентября 2023, немало дат изменилось, так что теперь стоит сверяться с новыми датами праздников, постов и других важных событий.

Когда будет Великий пост в 2024 году и как к нему нужно подготовиться, рассказываем дальше в материале.

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Великий пост 2024 года: дата

Великий пост — это величайший пост, которого соблюдают верующие. Его даты зависят от даты Пасхи, ведь Великий пост начинается за семь недель до Воскресения Господнего.

По новому стилю календаря, в 2024 году Великий пост начнется 18 марта и завершится 4 мая.

Эта дата является общей для верующих, живущих по юлианскому и новоюлианскому календарю, ведь Пасха не относится к непреходящим постоянным праздникам.

Читать по теме Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих Делимся церковным календарем на 2024 год.

Как подготовиться к Великому посту 2024

Согласно верованиям, Великий пост готовит человеческие тело и душу к Воскресению Господню. Этот пост является одним из самых строгих.

Во время Великого поста нельзя делать громкие празднества, веселиться с музыкой и танцами.

Также, во время Великого поста, верующие должны:

в первый день Великого поста и Страстную пятницу соблюдать строгий пост — воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов и яиц, а также блюд, содержащих эти продукты;

в первую неделю Великого поста и в Страстную неделю нельзя употреблять мясные продукты и блюда из них;

в понедельник, среду и пятницу других недель Великого поста следует воздержаться от употребления в пищу мясных продуктов и блюд;

во вторник и четверг разрешено есть все виды пищи;

в субботу и воскресенье можно употреблять все блюда (кроме Страстной субботы);

нет поклонов во все субботы и воскресенья Великого поста, кроме Крестопоклонного воскресенья и Страстной субботы.

Воздержаться от поста могут дети, больные, беременные и кормящие женщины. Однако если ты хочешь соблюдать пост и не навредить своему здоровью, читай в нашем другом материале, чем заменить мясо во время поста.

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