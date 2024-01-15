Великий пост 2024: дата начала и окончания по новому календарю

Украинцы являются религиозными людьми, поэтому многие придерживаются всех традиций перед праздниками и во время них.
Многие из них стали для нас привычными, однако с переходом Православной церкви Украины на новый календарь с 1 сентября 2023, немало дат изменилось, так что теперь стоит сверяться с новыми датами праздников, постов и других важных событий.
Когда будет Великий пост в 2024 году и как к нему нужно подготовиться, рассказываем дальше в материале.
Великий пост — это величайший пост, которого соблюдают верующие. Его даты зависят от даты Пасхи, ведь Великий пост начинается за семь недель до Воскресения Господнего.
По новому стилю календаря, в 2024 году Великий пост начнется 18 марта и завершится 4 мая.
По новому стилю календаря, в 2024 году Великий пост начнется 18 марта и завершится 4 мая.
Эта дата является общей для верующих, живущих по юлианскому и новоюлианскому календарю, ведь Пасха не относится к непреходящим постоянным праздникам.
Согласно верованиям, Великий пост готовит человеческие тело и душу к Воскресению Господню. Этот пост является одним из самых строгих.
Во время Великого поста нельзя делать громкие празднества, веселиться с музыкой и танцами.
Также, во время Великого поста, верующие должны:
Воздержаться от поста могут дети, больные, беременные и кормящие женщины. Однако если ты хочешь соблюдать пост и не навредить своему здоровью, читай в нашем другом материале, чем заменить мясо во время поста.
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