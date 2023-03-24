Они дарят нам красоту, эстетику и здоровье: поздравления с Днем мастера маникюра 2023 в прозе и стихах

Маникюр — это не просто разный цвет ногтей каждый месяц. Это настоящее искусство, которое сочетает в себе здоровье ногтевой пластины и ее красоту. Мастера маникюра помогают нам воплотить любые наши желания. А сегодня у них профессиональный праздник. Не забудь поздравить любимого мастера с его днем.
В Украине День мастера маникюра 2023 отмечают 24 марта. Этот праздник появился не так давно, но за ногтями ухаживали еще в древние времена.
Цвет ногтей указывал на публичное положение в Древнем Египте. Рабы носили бледные оттенки, а Клеопатра выбирала для себя терракотовый цвет. А сотни лет назад в Китае ногти красили серебряной или золотой краской.
Если у тебя есть свой мастер маникюра, не забудь поздравить его/ее с профессиональным праздником, а Вікна тебе в этом помогут. Выбирай поздравления и отправляй.
Кстати, если ты ищешь актуальные и красивые дизайны маникюра, мы ранее рассказывали о них.
С праздником тебя сердечно поздравляю!Счастья, здоровья, любви желаю,Пусть мечты сбудутся твои вскоре,Пусть завидуют талантам и воле.
Благодарность от клиентов — лучшая награда.Улыбайся, забывай о грусти,Будь здорова, счастлива и рада,Чтобы день был счастливым пусть.
Твоя работа — это искусство на ладонях,И каждая линия, и каждый дизайн,Наши ногти яркие, как солнце,У тебя точно настоящий талант!
Ранее мы рассказывали, когда День матери 2023 в Украине.
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