Праздники

Родные — самое дорогое, что есть в жизни! День семьи 2024: когда празднуют в Украине и мире

Анна Голишевская, редактор сайта 14 мая 2024, 11:15
День сімї
Фото: Unsplash

Больше новостей
горит свеча на телеэкране 14 мая
Почему горит свеча на телевидении 14 мая: вспоминаем украинцев-Праведников народов мира
салат на подоконнике
Как вырастить салат на подоконнике: создай грядку своими руками
Мобілізація студентів 2022 хто підлягає призову
Мобилизация студентов: кто подлежит призыву
Гарбуз
Когда сажать тыкву в открытый грунт в 2024 году и что для этого нужно
Смотреть больше

Материалы по теме

День вышиванки
Международный день вышиванки 2024 — мероприятия и флешмобы, посвященные символу украинской культуры
Что подарить маме в День матери
Что подарить маме на День матери: идеи оригинальных презентов для самой родной
День медсестри 2023: коли святкують та історія свята
Преданно помогать всем пациентам! Когда отмечают День медсестры и история праздника
День матері
Когда День матери 2024 в Украине: дата, традиции и история праздника

Видео
0:03:33
волчанск

Уличные бои на окраинах города! Ситуация в Волчанске сегодня — официально
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 14 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:01
Что пишут об Украине зарубежные издания
Возвращение на первые полосы из-за российского контрнаступления? Что пишут про Украину иностранные СМИ
0:07:54
сбор для парамедиков
Не смогла спасти своего сына, но могу других. Парамедик Феникс про сбор на бронированные одеяла
0:03:35
Эвакуация из Харьковской области
Там жизни нет! Эвакуация гражданских из Харьковской области: населенные пункты и направления
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 13 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 11 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 10 мая 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
GPT 4o
Читать дальше
Усовершенствованная версия ChatGPT от OpenAI — чему новому обучили искусственный интеллект

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь