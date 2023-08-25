Опасная, но очень важная работа: когда День шахтера в Украине и какая история праздника

Одной из самых опасных, но в то же время важных профессий для украинцев остается — шахтер. Ведь именно угольная промышленность долгое время считалась одной из базовых отраслей экономики Украины, поэтому и работников в этой сфере было немало.

Поэтому Украина чествует нелегкий труд специалистов в важный профессиональный праздник День шахтера.

Когда День шахтера в Украине в 2023 году

День шахтера в Украине отмечается в последнее воскресенье августа. В 2023 году оно приходится на 27 августа.

Сейчас также смотрят

Какая история праздника День шахтера

В Украине День шахтера отмечают с 1993 года после того, как Леонид Кравчук подписал соответствующий приказ, чтобы поддержать инициативу работников промышленности.

Но для многих украинских городов в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Львовской областях этот праздник особенный, поскольку именно на их территории находится больше шахт.

Некоторые украинские города даже отмечают в эту дату и день города, в частности, Донецк, Доброполье, Горловка, Макеевка, Шахтерск, Желтые Воды.

Всего в Украине находится 150 шахт. Из них 92% находятся в Донецком угольном бассейне, еще три процента — во Львовско-Волынском бассейне.

Сейчас большая часть украинских шахт не работает из-за полномасштабной войны, поскольку находятся близко к фронту, или вообще находятся под оккупацией.

Еще один профессиональный праздник — День строителя. Его отмечают инженеры, прорабы, ремонтные специалисты, рабочие ЖКХ и других структур, относящихся к индустрии строительства. Читай, когда день строителя и какая история праздника.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.