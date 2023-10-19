Trick or Treat! Как украсить дом на Хэллоуин: идеи своими руками

Совсем скоро мир отмечает Хэллоуин. Традиционно, в ночь на 1 ноября, отмечается День всех святых душ, однако праздник имеет языческие корни.
В Украине Хэллоуин активно не празднуют, громко праздник отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании.
Однако если в этом году ты хочешь отпраздновать Хэллоуин и не знаешь, как украсить дом или квартиру, тогда ищи интересные и простые идеи в нашем материале.
Украшать дом действительно не трудно и не дорого, ведь украшения можно изготовить собственноручно — из бумаги и картона, постельного белья, красок и игрушек.
Используя доступные материалы — марлю, нити, клей и цветную бумагу, ты можешь сделать легкие и интересные украшения на Хэллоуин, которые точно понравятся другим.
Окна тоже можно украсить. Для этого используй новогодние гирлянды, также можно выполнить обычную аппликацию, вырезав привидение из бумаги.
Не обойдется и без “страшных и ужасных” свечей. Можешь наклеить или нарисовать на свечах глаза и рот или выполнить другую модную вещь — вставить свечу в пустую стеклянную бутылку и поставить её на стол или подоконник.
Тематически будет выглядеть красный воск, поэтому можешь предпочесть красные свечи.
Непременным атрибутом Хэллоуина являются призраки. Сделать их можно из мокрой бумаги, постельного белья.
Если у тебя есть подвесная круглая люстра или лампа, накинь на нее простыню — получишь светящегося призрака!
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Допис, поширений RAVEN ELYSE (@ravenelyse)
А ещё не забудь о помощниках привидений — летучих мышей. Выполнить их можно из обычных картона и бумаги.
Конечно же, главным атрибутом празднования Хэллоуина является тыква. Вырежь в тыкве глаза, нос и рот, вставь внутрь свечу и оставь на пороге дома — уверены, что спокойно возле неё не пройдет никто!
Если у тебя ещё нет соответствующего настроения, тогда просмотри нашу подборку фильмов ужасов на Хэллоуин.
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