Совсем скоро мир отмечает Хэллоуин. Традиционно, в ночь на 1 ноября, отмечается День всех святых душ, однако праздник имеет языческие корни.

В Украине Хэллоуин активно не празднуют, громко праздник отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании.

Однако если в этом году ты хочешь отпраздновать Хэллоуин и не знаешь, как украсить дом или квартиру, тогда ищи интересные и простые идеи в нашем материале.

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Как украсить дом на Хэллоуин

Украшать дом действительно не трудно и не дорого, ведь украшения можно изготовить собственноручно — из бумаги и картона, постельного белья, красок и игрушек.

Гирлянды и украшения на дверях

Используя доступные материалы — марлю, нити, клей и цветную бумагу, ты можешь сделать легкие и интересные украшения на Хэллоуин, которые точно понравятся другим.

Как украсить окна на Хэллоуин

Окна тоже можно украсить. Для этого используй новогодние гирлянды, также можно выполнить обычную аппликацию, вырезав привидение из бумаги.

“Ужасные свечи”

Не обойдется и без “страшных и ужасных” свечей. Можешь наклеить или нарисовать на свечах глаза и рот или выполнить другую модную вещь — вставить свечу в пустую стеклянную бутылку и поставить её на стол или подоконник.

Тематически будет выглядеть красный воск, поэтому можешь предпочесть красные свечи.

Trick or Treat! Как украсить дом на Хэллоуин: идеи своими руками / 2 Фотографии

Призраки повсюду: как их сделать своими руками

Непременным атрибутом Хэллоуина являются призраки. Сделать их можно из мокрой бумаги, постельного белья.

Если у тебя есть подвесная круглая люстра или лампа, накинь на нее простыню — получишь светящегося призрака!

А ещё не забудь о помощниках привидений — летучих мышей. Выполнить их можно из обычных картона и бумаги.

Как сделать тыкву на Хэллоуин

Конечно же, главным атрибутом празднования Хэллоуина является тыква. Вырежь в тыкве глаза, нос и рот, вставь внутрь свечу и оставь на пороге дома — уверены, что спокойно возле неё не пройдет никто!

Trick or Treat! Как украсить дом на Хэллоуин: идеи своими руками / 3 Фотографии

Если у тебя ещё нет соответствующего настроения, тогда просмотри нашу подборку фильмов ужасов на Хэллоуин.

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