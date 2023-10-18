Как приготовить капкейки на Хэллоуин: украшения в виде привидений, ведьминых шляп и не только

Капкейки на Хэллоуин могут быть разнообразными, но самые популярные — в виде приведений. Они вкусные и красивые.
Обычно капкейки готовят с добавлением какао, чтобы они были коричневого цвета. Но ты можешь выбрать другой рецепт, подбирая под свои предпочтения.
Мы расскажем, как приготовить капкейки в форме привидения, и как их еще можно украсить.
Ингредиенты:
Мягкое масло нужно взбивать до пышности, постепенно добавляя сахар. Затем в массу добавлять по одному яйцу и хорошо взбить миксером. Дальше — вылить сметану и еще раз взбить.
В отдельную миску нужно просеять муку, какао и добавить разрыхлитель. Перемешать сухие ингредиенты и затем постепенно добавлять их к жидкой массе. Хорошо перемешать тесто.
В отдельную миску нужно просеять муку, какао и добавить разрыхлитель. Перемешать сухие ингредиенты и затем постепенно добавлять их к жидкой массе. Хорошо перемешать тесто.
Дальше ты можешь выбрать форму кексов. Тесто насыпать в бумажные формы на ⅔. Если ты хочешь круглые капкейки и сделать привидение из крема, то можешь так все и оставить.
Если ты хочешь, чтобы у тебя сам кекс имел форму привидения, нужно из фольги сформировать маленькие шарики и положить их с разных сторон между бумажной и железной формой для кексов. Надо положить шарики так, чтобы сформировалась голова, руки и ноги. Подсказку смотри на видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Gomez (@beautyanddasweetz)
Публикация от Maria Gomez (@beautyanddasweetz)
Выпекать кексы 25-30 минут при температуре +180°C. Затем полностью охлажденные капкейки украсить кремом.
Очень холодные жирные сливки влить в холодную миску и взбивать, постепенно добавляя сахарную пудру в пышную устойчивую массу.
Если у тебя круглые кексы, то привидение можно сделать из пышного крема, добавив шоколадные капли как глаза и рот.
Фото: delicious.by.naza / Instagram
Если у тебя кекс в форме призрака, его нужно смазать белым кремом и тоже нарисовать глаза.
Кроме этого, на кексах можно сделать декор в виде летучей мыши или паука из печенья.
Фото: surprisesetgourmandises / Instagram
Красивыми будут кексы в форме шляпы ведьмы или котла со зельем.
Фото: spookygirlscoven / Instagram
А чтобы проникнуться атмосферой праздника, предлагаем тебе посмотреть фильмы на Хэллоуин 2023.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.