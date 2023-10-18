Как приготовить капкейки на Хэллоуин: украшения в виде привидений, ведьминых шляп и не только

Капкейки на Хэллоуин могут быть разнообразными, но самые популярные — в виде приведений. Они вкусные и красивые.

Обычно капкейки готовят с добавлением какао, чтобы они были коричневого цвета. Но ты можешь выбрать другой рецепт, подбирая под свои предпочтения.

Мы расскажем, как приготовить капкейки в форме привидения, и как их еще можно украсить.

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Как приготовить капкейки на Хэллоуин

Ингредиенты:

масло — 125 г

сахар — 150 г

яйца — 2 шт.

сметана 20% — 70 г

мука пшеничная — 150 г

какао — 40 г

разрыхлитель — 10 г

сливки 30-33% — 500 г

сахарная пудра — 100 г

Приготовление капкейков

Мягкое масло нужно взбивать до пышности, постепенно добавляя сахар. Затем в массу добавлять по одному яйцу и хорошо взбить миксером. Дальше — вылить сметану и еще раз взбить.

В отдельную миску нужно просеять муку, какао и добавить разрыхлитель. Перемешать сухие ингредиенты и затем постепенно добавлять их к жидкой массе. Хорошо перемешать тесто.

Дальше ты можешь выбрать форму кексов. Тесто насыпать в бумажные формы на ⅔. Если ты хочешь круглые капкейки и сделать привидение из крема, то можешь так все и оставить.

Если ты хочешь, чтобы у тебя сам кекс имел форму привидения, нужно из фольги сформировать маленькие шарики и положить их с разных сторон между бумажной и железной формой для кексов. Надо положить шарики так, чтобы сформировалась голова, руки и ноги. Подсказку смотри на видео.

Выпекать кексы 25-30 минут при температуре +180°C. Затем полностью охлажденные капкейки украсить кремом.

Как приготовить крем для капкейков

Очень холодные жирные сливки влить в холодную миску и взбивать, постепенно добавляя сахарную пудру в пышную устойчивую массу.

Как украсить капкейки на Хэллоуин

Если у тебя круглые кексы, то привидение можно сделать из пышного крема, добавив шоколадные капли как глаза и рот.

Если у тебя кекс в форме призрака, его нужно смазать белым кремом и тоже нарисовать глаза.

Кроме этого, на кексах можно сделать декор в виде летучей мыши или паука из печенья.

Как приготовить капкейки на Хэллоуин: украшения в виде привидений, ведьминых шляп и не только / 2 Фотографии

Фото: surprisesetgourmandises / Instagram

Красивыми будут кексы в форме шляпы ведьмы или котла со зельем.

Как приготовить капкейки на Хэллоуин: украшения в виде привидений, ведьминых шляп и не только / 2 Фотографии

Фото: spookygirlscoven / Instagram

А чтобы проникнуться атмосферой праздника, предлагаем тебе посмотреть фильмы на Хэллоуин 2023.

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