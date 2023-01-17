Власти призывают отойти от традиций? Где купаться на Крещение в Киеве: список разрешенных локаций

19 января верующие традиционно празднуют Крещение. Люди купаются в освященных священнослужителями прорубях, веря, что смывают все грехи.
Согласно легенде именно в этот день от купания в ледяной воде невозможно заболеть, наоборот, традиционный обряд придаст силы и здоровье на весь год.
Однако в современных реалиях российско-украинской войны традиционные мероприятия с празднованиями будут сокращены. Все потому, что враг может использовать праздник для провокации, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
Власти Киева просят верующих и религиозные организации ограничить массовые мероприятия или полностью воздержаться от них в этом году. О просьбе сообщили на официальном портале КГГА.
Также жителям Киева напоминают и об обычных ограничениях, действующих в условиях военного времени.
Несмотря на просьбу ограничить массовые мероприятия, на локациях, где традиционно проводят обряды 19 января, власти все же организуют дежурство спасателей.
Мест, где можно будет покупаться на Крещение в этом году, предусмотрено 15. Хотя обычно локации для таких действ неизменны, во время войны некоторые из них могут быть недоступны.
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Итак, покупаться 19 января можно будет в Днепровском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах по следующим адресам:
Однако купаться в ледяной воде — это довольно опасное удовольствие, особенно если у тебя нет предварительной подготовки. Безопасность прежде всего, потому читай правила поведения на ледяной воде от ГСЧС.
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