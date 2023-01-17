Праздники

Власти призывают отойти от традиций? Где купаться на Крещение в Киеве: список разрешенных локаций

Вероника Кононенко, редактор сайта 17 января 2023, 17:00
де купатися на водохреща
Фото: Unsplash

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