Влада закликає відійти від традицій? Де купатися на Водохреще у Києві: список дозволених локацій

19 січня віряни традиційно святкують Водохреще. Люди купаються в освячених священнослужителями ополонках, вірячи, що змивають із себе всі гріхи.

За легендою, саме в цей день від купання у крижаній воді неможливо захворіти, навпаки, традиційний обряд додасть сил та здоров’я на весь рік.

Однак у сучасних реаліях російсько-української війни традиційні заходи зі святкуваннями будуть скорочені. Усе тому, що ворог може використати свято для провокації з метою дестабілізації ситуації в країні.

Зараз також дивляться

Влада Києва просить вірян та релігійні організації обмежити масові заходи або повністю утриматися від них цього року. Про це прохання повідомили на офіційному порталі КМДА.

Також жителям Києва нагадують і про звичайні обмеження, які діють в умовах воєнного часу.

Попри прохання обмежити масові заходи, на локаціях, де традиційно проводять обряди 19 січня, влада все ж організує чергування рятувальників.

Де купатися на Водохреще: список локацій

Місць, де можна буде покупатися на Водохреще цього року, передбачено 15. Хоч зазвичай локації для таких дійств незмінні, під час війни деякі з них можуть бути недоступними.

Отож покупатися на Водохреще 19 січня можна буде в Дніпровському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах за такими адресами:

Дніпровський район

р. Дніпро, Венеціанський острів, зона відпочинку Дитяча;

р. Дніпро, Венеціанський острів, Передмісна слобідка;

р. Дніпро, острів Долобецький, Венеція;

вул. Тичини, Тельбін;

вул. Райдужна, озеро Веселка;

р. Дніпро, острів Труханів, Центральна;

вул. Микільсько-Слобідська 7, Райдуга.

Деснянський район

Троєщина, вул. Оноре де Бальзака;

р. Дніпро, острів Муромець, Чорторий.

Оболонський район

Пуща-Водиця, ставок № 8 на м. Горенко;

озеро Вербне, вул. Приозерна;

озеро Йорданське, вул. Йорданська;

затока Наталка, вул. Прирічна;

Наталка 2, в парку.

Голосіївський район

Галерна, вул. Набережно-Корчуватська.

Однак купатися у крижаній воді — це досить небезпечне задоволення, особливо, якщо у тебе немає попередньої підготовки. Безпека передусім, тому читай правила поводження на крижаній воді від ДСНС.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.