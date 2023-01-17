Влада закликає відійти від традицій? Де купатися на Водохреще у Києві: список дозволених локацій

19 січня віряни традиційно святкують Водохреще. Люди купаються в освячених священнослужителями ополонках, вірячи, що змивають із себе всі гріхи.
За легендою, саме в цей день від купання у крижаній воді неможливо захворіти, навпаки, традиційний обряд додасть сил та здоров’я на весь рік.
Однак у сучасних реаліях російсько-української війни традиційні заходи зі святкуваннями будуть скорочені. Усе тому, що ворог може використати свято для провокації з метою дестабілізації ситуації в країні.
Влада Києва просить вірян та релігійні організації обмежити масові заходи або повністю утриматися від них цього року. Про це прохання повідомили на офіційному порталі КМДА.
Також жителям Києва нагадують і про звичайні обмеження, які діють в умовах воєнного часу.
Попри прохання обмежити масові заходи, на локаціях, де традиційно проводять обряди 19 січня, влада все ж організує чергування рятувальників.
Місць, де можна буде покупатися на Водохреще цього року, передбачено 15. Хоч зазвичай локації для таких дійств незмінні, під час війни деякі з них можуть бути недоступними.
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Отож покупатися на Водохреще 19 січня можна буде в Дніпровському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах за такими адресами:
Однак купатися у крижаній воді — це досить небезпечне задоволення, особливо, якщо у тебе немає попередньої підготовки. Безпека передусім, тому читай правила поводження на крижаній воді від ДСНС.
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