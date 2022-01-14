Збираєтеся пірнати на Водохреще? Як підготуватися та не захворіти — пояснює лікарка

19 січня віряни відзначають Водохреще — церковне свято, пов’язане з Хрещенням Ісуса Христа в річці Йордан.

У цей день заведено освячувати воду та пірнати в ополонку.

Ми поговорили з терапевткою та лікаркою-ендокринологом Оленою Антонюк про те, як підготуватися до пірнання у водойму взимку та кому протипоказана ця традиція.

Що відбувається з організмом під час занурення в крижану воду

Пірнання у водойму при холодній температурі — достатньо важке випробування для організму.

Коли людина занурюється в морозну воду, судини в усьому тілі відчувають спазм та звужуються через різкий перепад температури.

Потім, коли людина виходить з води та починає активно зігріватися, судини швидко розширюються. Це стрес для організму.

Після занурення не варто йти в теплу ванну або сауну, бо це посилить ефект перепаду температур і погано позначиться на серцево-судинній системі.

Кому протипоказане моржування

Зважаючи на те, що написано вище, людям з серцево-судинними захворюваннями, підвищеним артеріальним тиском, порушенням серцевого ритму та після інфаркту чи інсульту варто утриматися від пірнання в ополонку.

Протипоказане моржування і людям з хронічними захворюваннями легень, зокрема хронічним обструктивним захворюванням легень (хронічним бронхітом курця).

У пацієнтів з бронхіальною астмою занурення у воду на хрещенські морози може викликати бронхоспазм, тобто напади сухого кашлю та порушення дихання.

Моржування є ризиком відриву тромбу для людей з тромбозами судин нижніх кінцівок та епізодами тромбоемболії легеневої артерії або з порушеннями серцевого ритму.

Також пірнати заборонено вагітним та дітям до 12 років.

Перед моржуванням рекомендовано проконсультуватися з сімейним лікарем або терапевтом.

Як підготуватися до пірнання в морози

Краще готуватися вже влітку. Бажано починати контакт з водою кімнатної температури. Це може бути обтирання, поступове зниження температури душу або контрастний душ тощо.

Ви можете спробувати свої сили, занурюючись у джерело води з низькою температурою в літній час.

Коли напрацюєте систему, то з метою оздоровлення можна практикувати занурення і взимку, під час хрещенських морозів.

Безпосередньо перед зануренням:

Не вживайте алкоголю. Візьміть із собою рушник, змінне взуття та одяг, щоб швидко висушити тіло та переодягнутися. Не забудьте термос з теплою водою, щоб зігрітися.

Найкращим варіантом буде швидко зануритися у воду один-три рази і одразу виходити.

Що робити після виходу на сушу

Після пірнання в крижану воду є ризики піти на лікарняний з респіраторними захворюваннями — бронхітом чи пневмонією.

Щоб уникнути цього після виходу з води треба:

Обережно витерти тіло, обличчя та голову рушником, щоб не пошкодити капіляри.

Зайти у приміщення з комфортною, але не гарячою температурою.

Одягнути на сухе тіло теплий одяг, бажано термобілизну.

Взяти теплий (не гарячий) напій — наприклад, чай.

Побудьте в такому стані хоча б півгодини. Почекайте, чи немає ніяких побічних реакцій з боку серцево-судинної системи, чи не стає млосно, чи не підвищився артеріальний тиск тощо.

Якщо все добре, то можна поступово виходити на вулицю.

Яка користь моржування

Завдяки моржуванню людина адаптується до різких перепадів температур.

Вона менше реагує на те, що промочила ноги чи вийшла в холодну погоду на вулицю недостатньо тепло одягнена. Це пояснює зменшення випадків інфекційних захворювань.

Також пірнання в холодну воду корисне для серцево-судинної системи, але при системності цього методу. Одноразове занурення не вплине на весь організм.

Попри все, моржування не виключає медикаментозне лікування паталогій.

Безпека під час занурення

Окрім настанов лікаря варто пам’ятати про безпеку місця, де ви збираєтеся пірнати. Обирайте ополонки з поручнями, щоб можна було легко зайти та вийти з води.

Крім того, ні в якому разі не занурюйтеся наодинці. Найкраще пірнати там, де чергують рятувальники та лікарі. Вони допоможуть в екстреній ситуації.

Взимку існує висока ймовірність травмування через ожеледицю або захоплення зимовими видами активного дозвілля. Найчастіше українці ламають руки та ноги (близько 85%).

Читайте, яку безоплатну меддопомогу можна отримати при травмуванні.

Наостанок вітаємо вас з прийдешнім святом Водохреща та бажаємо міцного здоров’я в новому році!