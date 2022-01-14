Собираетесь нырять на Крещение? Как подготовиться и не заболеть — объясняет врач

19 января верующие отмечают Крещение — церковный праздник, связанный с Крещением Иисуса Христа в реке Иордан.

В этот день принято освящать воду и нырять в прорубь.

Мы поговорили с терапевтом и эндокринологом Еленой Антонюк о том, как подготовиться к нырянию зимой и кому противопоказана эта традиция.

Что происходит с организмом во время погружения в ледяную воду

Ныряние в водоем при низкой температуре — достаточно тяжелое испытание для организма.

Когда человек погружается в студеную воду, сосуды во всем теле испытывают спазм и сужаются из-за резкого перепада температуры.

Затем, когда человек выходит из воды и начинает активно согреваться, сосуды быстро расширяются. Это стресс для организма.

После погружения не стоит принимать теплую ванну или идти в сауну, так как это усугубит эффект перепада температур и плохо скажется на сердечно-сосудистой системе.

Кому противопоказано моржевание

Учитывая вышеописанное, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением, нарушением сердечного ритма, а также после инфаркта или инсульта следует воздержаться от ныряния в прорубь.

Противопоказано моржевание и людям с хроническими заболеваниями легких, в частности с хроническим обструктивным заболеванием легких (хроническим бронхитом курильщика).

У пациентов с бронхиальной астмой погружение в воду на крещенские морозы может вызвать бронхоспазм, то есть приступы сухого кашля и нарушение дыхания.

Моржевание — повышает риски отсоединения тромба для людей с тромбозами сосудов нижних конечностей и эпизодами тромбоэмболии легочной артерии или с нарушениями сердечного ритма.

Также нырять запрещено беременным и детям до 12 лет.

Перед моржеванием рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или терапевтом.

Как подготовиться к нырянию в морозы

Лучше всего начать подготовку уже летом. Необходимо начинать контакт с водой с комнатной температуры. Это может быть обтирание, постепенное понижение температуры душа или контрастный душ и т.д.

Вы можете попробовать свои силы, погружаясь в холодный источник в летнее время.

Когда вы натренируете организм, тогда с целью оздоровления можно практиковать погружение и зимой на крещенские морозы.

Непосредственно перед погружением:

Не употребляйте алкоголь. Возьмите с собой полотенце, сменную обувь и одежду, чтобы быстро высушить тело и переодеться. Не забудьте термос с теплой водой, чтобы согреться.

Лучшим вариантом будет быстро погрузиться в воду один-три раза и сразу выходить.

Что делать после выхода из воды

После ныряния в ледяную воду есть риски уйти на больничный с респираторными заболеваниями — бронхитом или пневмонией.

Чтобы избежать этого, после выхода из воды нужно:

Осторожно вытереть тело, лицо и голову полотенцем, чтобы не повредить капилляры.

Зайти в помещение с комфортной, но не горячей температурой.

Надеть на сухое тело теплую одежду, желательно термобелье.

Взять теплый (не горячий) напиток — например, чай.

Побудьте в таком состоянии хотя бы полчаса. Подождите, нет ли побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы, не становится ли тошно, не повысилось ли артериальное давление и т.д.

Если все хорошо, можно постепенно выходить на улицу.

Польза моржевания

Благодаря моржеванию человек адаптируется к резким перепадам температур.

Он меньше реагирует на то, что промочил ноги или вышел в холодную погоду на улицу, недостаточно тепло одетым. Это объясняет уменьшение случаев инфекционных заболеваний.

Также ныряние в холодную воду полезно для сердечно-сосудистой системы, но при системности этого метода. Одноразовое погружение не повлияет на весь организм.

Несмотря на это, моржевание не исключает медикаментозное лечение патологий.

Безопасность во время погружения

Кроме рекомендаций врача, следует помнить о безопасности места, где вы собираетесь нырять. Выбирайте прорубь с перилами, чтобы можно было легко зайти и выйти из воды.

Кроме того, ни в коем случае не погружайтесь в одиночку. Лучше нырять там, где дежурят спасатели и врачи. Они помогут в экстренной ситуации.

Зимой существует высокая вероятность травмирования из-за гололеда или увлечения зимними видами активного досуга. Чаще всего украинцы ломают руки и ноги (около 85%).

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Напоследок поздравляем вас с грядущим праздником Крещения и желаем крепкого здоровья в новом году!