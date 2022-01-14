Собираетесь нырять на Крещение? Как подготовиться и не заболеть — объясняет врач

19 января верующие отмечают Крещение — церковный праздник, связанный с Крещением Иисуса Христа в реке Иордан.
В этот день принято освящать воду и нырять в прорубь.
Мы поговорили с терапевтом и эндокринологом Еленой Антонюк о том, как подготовиться к нырянию зимой и кому противопоказана эта традиция.
Ныряние в водоем при низкой температуре — достаточно тяжелое испытание для организма.
Когда человек погружается в студеную воду, сосуды во всем теле испытывают спазм и сужаются из-за резкого перепада температуры.
Когда человек погружается в студеную воду, сосуды во всем теле испытывают спазм и сужаются из-за резкого перепада температуры.
Затем, когда человек выходит из воды и начинает активно согреваться, сосуды быстро расширяются. Это стресс для организма.
После погружения не стоит принимать теплую ванну или идти в сауну, так как это усугубит эффект перепада температур и плохо скажется на сердечно-сосудистой системе.
Учитывая вышеописанное, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением, нарушением сердечного ритма, а также после инфаркта или инсульта следует воздержаться от ныряния в прорубь.
Противопоказано моржевание и людям с хроническими заболеваниями легких, в частности с хроническим обструктивным заболеванием легких (хроническим бронхитом курильщика).
У пациентов с бронхиальной астмой погружение в воду на крещенские морозы может вызвать бронхоспазм, то есть приступы сухого кашля и нарушение дыхания.
Моржевание — повышает риски отсоединения тромба для людей с тромбозами сосудов нижних конечностей и эпизодами тромбоэмболии легочной артерии или с нарушениями сердечного ритма.
Также нырять запрещено беременным и детям до 12 лет.
Перед моржеванием рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или терапевтом.
Лучше всего начать подготовку уже летом. Необходимо начинать контакт с водой с комнатной температуры. Это может быть обтирание, постепенное понижение температуры душа или контрастный душ и т.д.
Вы можете попробовать свои силы, погружаясь в холодный источник в летнее время.
Когда вы натренируете организм, тогда с целью оздоровления можно практиковать погружение и зимой на крещенские морозы.
Непосредственно перед погружением:
Лучшим вариантом будет быстро погрузиться в воду один-три раза и сразу выходить.
После ныряния в ледяную воду есть риски уйти на больничный с респираторными заболеваниями — бронхитом или пневмонией.
Чтобы избежать этого, после выхода из воды нужно:
Побудьте в таком состоянии хотя бы полчаса. Подождите, нет ли побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы, не становится ли тошно, не повысилось ли артериальное давление и т.д.
Если все хорошо, можно постепенно выходить на улицу.
Благодаря моржеванию человек адаптируется к резким перепадам температур.
Он меньше реагирует на то, что промочил ноги или вышел в холодную погоду на улицу, недостаточно тепло одетым. Это объясняет уменьшение случаев инфекционных заболеваний.
Также ныряние в холодную воду полезно для сердечно-сосудистой системы, но при системности этого метода. Одноразовое погружение не повлияет на весь организм.
Также ныряние в холодную воду полезно для сердечно-сосудистой системы, но при системности этого метода. Одноразовое погружение не повлияет на весь организм.
Несмотря на это, моржевание не исключает медикаментозное лечение патологий.
Кроме рекомендаций врача, следует помнить о безопасности места, где вы собираетесь нырять. Выбирайте прорубь с перилами, чтобы можно было легко зайти и выйти из воды.
Кроме того, ни в коем случае не погружайтесь в одиночку. Лучше нырять там, где дежурят спасатели и врачи. Они помогут в экстренной ситуации.
Зимой существует высокая вероятность травмирования из-за гололеда или увлечения зимними видами активного досуга. Чаще всего украинцы ломают руки и ноги (около 85%).
Читайте, какую бесплатную медпомощь можно получить при травмировании.
Напоследок поздравляем вас с грядущим праздником Крещения и желаем крепкого здоровья в новом году!