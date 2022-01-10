Травмировались из-за гололеда? Рассказываем, какую медпомощь можно получить бесплатно

Зимой существует высокая вероятность травмирования из-за гололеда или увлечения зимними видами активного досуга. Этому также способствует скользкая обувь и уменьшение продолжительности светового дня.

Согласно статистике, зимний травматизм составляет до 15–18% и является причиной 15–20% случаев инвалидности.

А чаще всего украинцы ломают руки и ноги (около 85%).

Что делать в случае травмирования и какую безоплатную медицинскую помощь можно получить, рассказали в Национальной службе здоровья Украины.

Получили травму — обратитесь за медицинской помощью

Если после травмирования у вас появился отек, деформация части тела, болит голова, нарушена координация и другие неприятные ощущения, обратитесь за помощью.

Для этого работает единый номер 103. Позвонить по телефону может пострадавший или любой, кто находится рядом с ним и был свидетелем ситуации.

В разговоре с диспетчером центра экстренной медпомощи нужно четко описать симптомы и состояние потерпевшего.

Специалист проконсультирует, какую первую помощь нужно оказать, а также подскажет адрес ближайшей больницы, где есть травмпункт.

Если пострадавший в неотложном состоянии и не может самостоятельно добраться до больницы, диспетчер направит машину экстренной помощи.

По прибытии скорой бригада экстренной медпомощи оценит состояние пациента, установит предварительный диагноз и перевезет его, в случае необходимости, в медучреждение.

На какую безоплатную медпомощь можно рассчитывать?

Независимо от того, нуждается человек с травмой в госпитализации или нет, скорая должна доставить его в учреждение, которое заключило контракт с НСЗУ. И пациент получит всю необходимую медицинскую помощь бесплатно. А именно:

осмотр и консультацию врача;

безоплатную диагностику, в том числе рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые, функциональные исследования;

выполнение врачами узкой специализации, такими как хирург или ортопед-травматолог, лечебных процедур или хирургических вмешательств.

После осмотра и оказания помощи врач должен назначить госпитализацию или предоставить рекомендации по дальнейшему лечению или реабилитации.

Также выписать направление на обследование или консультации. В частности, он может создать электронное направление на группу услуг.

Так, пациенту с травмой не придется каждый раз идти за новым направлением, например, для перевязки.

Какими услугами могут воспользоваться пациенты, нуждающиеся в госпитализации?

Для пациентов с травмой, нуждающихся в госпитализации, бесплатным является пребывание в стационаре и питание.

Кроме того, в больнице, которая имеет контракт с НСЗУ по пакетам Стационарная помощь взрослым и детям без хирургических вмешательств или Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях пациенты получают безоплатно:

инструментальные и лабораторные исследования;

медицинскую помощь для облегчения, снятия или устранения симптомов и проявлений травматического повреждения;

обезболивание и медикаментозную терапию;

хирургические операции с обеспечением анестезии;

послеоперационный мониторинг, обезболивание и последующую медикаментозную терапию;

круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

реабилитацию в остром периоде.

Если пациент нуждается в длительной реабилитации, то имеет право ее получить в рамках пакета Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оформить электронный больничный, не выходя из дома. Советуем почитать и узнать, что для этого нужно.

Ведь так вы сможете сэкономить не только время, но и силы на восстановление организма после травмы.