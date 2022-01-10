Травмувалися через ожеледицю? Розповідаємо, яку меддопомогу можна отримати безкоштовно

Взимку існує висока ймовірність травмування через ожеледицю або захоплення зимовими видами активного дозвілля. Цьому також сприяє слизьке взуття та зменшення тривалості світлового дня.

Згідно зі статистикою, зимовий травматизм становить до 15–18% та є причиною 15–20% випадків інвалідності.

А найчастіше українці ламають руки та ноги (близько 85%).

Тож що робити у разі травмування та яку безоплатну медичну допомогу можна отримати, розповіли у Національній службі здоров’я України.

Травмувалися — зверніться по медичну допомогу

Якщо після травмування у вас з’явився набряк, деформація частини тіла, болить голова, порушена координація та інші неприємні відчуття, зверніться по медичну допомогу.

Для цього працює єдиний номер 103. Зателефонувати за ним може постраждалий або будь-хто, хто перебуває поряд з ним і був свідком ситуації.

У розмові з диспетчером центру екстреної меддопомоги потрібно чітко описати симптоми та стан потерпілого.

Спеціаліст проконсультує, яку першу допомогу потрібно надати, а також підкаже адресу найближчої лікарні, в якій є травмпункт.

Якщо постраждалий у невідкладному стані та не може самостійно дістатися до лікарні, диспетчер направить машину екстреної допомоги.

Після прибуття швидкої бригада екстреної меддопомоги оцінить стан пацієнта, встановить попередній діагноз та перевезе його, за потреби, до медзакладу.

На яку безоплатну меддопомогу можна розраховувати?

Незалежно від того, потребує людина з травмою госпіталізації чи ні, швидка має доставити її у заклад, що має контракт з НСЗУ. І пацієнт отримає усю необхідну медичну допомогу безоплатно. А саме:

огляд та консультацію лікаря;

безоплатну діагностику, зокрема рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові, функціональні дослідження;

виконання лікарями вузької спеціалізації, такими як хірург чи ортопед-травматолог, лікувальних процедур або хірургічних втручань.

Після огляду та надання допомоги лікар має призначити госпіталізацію або надати рекомендації щодо подальшого лікування чи реабілітації.

Також одразу виписати направлення на обстеження чи консультації. Зокрема, він може створити електронне направлення на групу послуг.

Так, пацієнту з травмою не доведеться щоразу йти за новим направленням, наприклад, для перев’язки.

Якими послугами можуть скористатися пацієнти, котрі потребують госпіталізації?

Для пацієнтів із травмою, які потребують госпіталізації, безоплатним є перебування у стаціонарі та харчування.

Крім того, у лікарні, яка має контракт з НСЗУ за пакетами Стаціонарна допомога дорослим та дітям без хірургічних втручань або Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах пацієнти отримують безоплатно:

інструментальні та лабораторні обстеження;

медичну допомогу для полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів травматичного пошкодження;

знеболення та медикаментозну терапію;

хірургічні операції із забезпеченням анестезії;

післяопераційний моніторинг, знеболення і подальшу медикаментозну терапію;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

реабілітацію в гострому періоді.

Якщо пацієнт потребує тривалої реабілітації, то має право її отримати в рамках пакету Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оформити електронний лікарняний, не виходячи з дому. Радимо почитати й дізнатися, що для цього потрібно.

Адже так ви зможете зекономити не лише час, а й сили на відновлення організму після травмування.