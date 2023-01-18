Праздники

Брать с собой или набирать в водоеме? Правила освящения воды на Крещение

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 января 2023, 14:45
Освячення води на Водохреще: правила й традиції
Фото: Pexels

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