Праздники

За мир без войн! Международный день мира: дата, история и традиции этого праздника

Диана Просяник, редактор сайта 19 сентября 2023, 10:45
Міжнародний день миру
Фото: Unsplash

Больше новостей
гарбузова каша
Питательная, вкусная и полезная. Тыквенная каша, как с бабушкиного стола
Як вберегти дітям зуби від карієсу в умовах війни
Никаких леденцов! Стоматолог о том, как уберечь деткам зубы во время войны
Болить вухо: що робити і як швидко зняти вушний біль
Беспокоит боль в ухе — как действовать, чтобы не навредить
ротавирус у ребенка
Понос или что-то серьезнее? Как определить ротавирусную инфекцию у младенца — педиатр о главных отличиях
Смотреть больше

Материалы по теме

день hr-менеджера 2023
Праздник тех, кто объединяет команду! Когда отмечают день HR-менеджера 2023, и как поздравить коллег в стихах и прозе
Церковний календар на вересень 2023: великі свята за новим календарем
Начинается новый год для верующих. Календарь церковных праздников на сентябрь 2023
Рош га-Шана
Рош Га-шана — что это за праздник и почему именно в Украину приезжают хасиды
З Днем фармацевта 2023: привітання у віршах та прозі
Незаменимые помощники! Искренние и душевные поздравления в прозе и стихах с Днем фармацевта 2023

Видео
0:08:17
тонкощі роботи снайпером

Как работает украинский снайпер: специфика профессии и кто поставляет оружие
Карта бойових дій в Україні сьогодні 19.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 19 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:08:20
Урожайное
Осталось только двое тех, кто дождался прихода ВСУ. Как сейчас живет Урожайное под постоянным огнем россиян
0:03:43
Машина Укрпошти
Чтобы все могли получить письма и пенсию: в Николаевской области Укрпочта работает на колесах
0:03:09
зеленский
Многообещающие визиты к партнерам. Владимир Зеленский отправился в США с рабочим визитом
0:01:10
Андреевка
Сине-желтая надежда над руинами. Как военные устанавливали украинский флаг в освобожденной Андреевке
0:02:31
Вибухи в Ізмаїлі сьогодні 18 вересня 2023: що відомо
Либо не спим, либо засыпаем с тревогой: жители Измаила о постоянных обстрелах
Звільнення Андріївки 2023: як відбувалося та скільки знищили окупантів
82-й аэромобильной бригады РФ уже не существует — из первых уст об уникальной операции по освобождении Андреевки
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 18 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:55
Сумщина
Видят из домов, как по ним целятся оккупанты… Как живут люди в Сумской области, несмотря на ежедневные обстрелы
Больше видео
Як приготувати бісквіт: покроковий рецепт
Читать дальше
Пышный и высокий — простой рецепт идеального бисквита от Евгения Клопотенко
вітамін а
Читать дальше
Витамин А для взрослых, детей и беременных: когда и с какими продуктами употреблять

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь