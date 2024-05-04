Светлый праздник Пасхи 2024 году был бы невозможен, если бы не храбрость и отважность украинских защитников, Вооруженных Сил Украины. Во время таких семейных празднований важно не забывать о благодарности нашим защитникам и поздравлять военных с Пасхой.

Красивые поздравления с Пасхой ВСУ в стихах, своими словами и картинках, собрали дальше в материале.

Поздравление ВСУ с Пасхой своими словами

С праздником Воскресения Христова поздравляю! Пусть этот светлый день принесет облегчение душе и телу всех наших защитников и защитниц! Желаю оставаться здоровыми, как можно скорее вернуться домой и одержать победу над врагом с помощью Божьей!

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Христос Воскрес, воскреснет и Украина! Пусть Господь дарит тебе здоровье крепкое и ум чистый, а врагам — праведное наказание. Пусть все твои планы и идеи получают поддержку, а Бог будет рядом в сложные времена. С праздником!

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На твоих плечах стоит Украина, поздравляю с праздником светлого Воскресения Господня! Желаю легкой службы и бесконечной силы Здоровья, долгой и счастливой жизни! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Поздравление с Пасхой для ВСУ в стихах

С праздником Воскресения Христова поздравляю!

Здоровья, счастья и победы желаю!

Пусть минуют тебя вражеские пули стороной,

а Божья опека всегда будет с тобой!

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Со светлой Пасхой поздравляю!

Пусть жизнь наполнит благодать,

Тепла и радости желаю,

Печалям дверь не открывать!

Пусть добрый Ангел за спиною

Тебя от горя защитит,

Достатком, счастьем и покоем

Тебя пусть небо наградит!



***

Христос Воскрес!

Сегодня праздник,

От земли и до небес,

Сегодня всем добра желают

И несомненно ждут чудес!

В день Пасхи светлой,

Пусть не будет зла,

Чтоб править в мире

Лишь доброта могла!



Поздравления с Пасхой для ВСУ в картинках

Божьей опеки и покровительства: поздравление с Пасхой ВСУ в стихах, прозе и картинках / 6 Фотографий

А как можно поздравить верующих с наступающим праздником Пасхи, можешь узнать из нашего другого материала по ссылке.

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