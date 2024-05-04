Божьей опеки и покровительства: поздравление с Пасхой ВСУ в стихах, прозе и картинках

Светлый праздник Пасхи 2024 году был бы невозможен, если бы не храбрость и отважность украинских защитников, Вооруженных Сил Украины. Во время таких семейных празднований важно не забывать о благодарности нашим защитникам и поздравлять военных с Пасхой.
Красивые поздравления с Пасхой ВСУ в стихах, своими словами и картинках, собрали дальше в материале.
С праздником Воскресения Христова поздравляю! Пусть этот светлый день принесет облегчение душе и телу всех наших защитников и защитниц! Желаю оставаться здоровыми, как можно скорее вернуться домой и одержать победу над врагом с помощью Божьей!
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Христос Воскрес, воскреснет и Украина! Пусть Господь дарит тебе здоровье крепкое и ум чистый, а врагам — праведное наказание. Пусть все твои планы и идеи получают поддержку, а Бог будет рядом в сложные времена. С праздником!
На твоих плечах стоит Украина, поздравляю с праздником светлого Воскресения Господня! Желаю легкой службы и бесконечной силы Здоровья, долгой и счастливой жизни! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
С праздником Воскресения Христова поздравляю!
Здоровья, счастья и победы желаю!
Пусть минуют тебя вражеские пули стороной,
а Божья опека всегда будет с тобой!
Со светлой Пасхой поздравляю!
Пусть жизнь наполнит благодать,
Тепла и радости желаю,
Печалям дверь не открывать!
Пусть добрый Ангел за спиною
Тебя от горя защитит,
Достатком, счастьем и покоем
Тебя пусть небо наградит!
Христос Воскрес!
Сегодня праздник,
От земли и до небес,
Сегодня всем добра желают
И несомненно ждут чудес!
В день Пасхи светлой,
Пусть не будет зла,
Чтоб править в мире
Лишь доброта могла!
А как можно поздравить верующих с наступающим праздником Пасхи, можешь узнать из нашего другого материала по ссылке.
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