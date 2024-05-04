Світле свято Великодня 2024 було б неможливим, якби не хоробрість та відважність українських захисників, Збройних Сил України. Під час таких сімейних святкувань важливо не забувати про подяку нашим оборонцям та вітати військових з Великоднем.

Красиві привітання з Великоднем ЗСУ у віршах, своїми словами та картинках, зібрали далі в матеріалі.

Привітання ЗСУ з Великоднем своїми словами

Зі святом Христового Воскресіння вітаю! Нехай цей світлий день принесе полегшення для душі та тіла всіх наших захисників та захисниць! Бажаю залишатися здоровими, якнайшвидше повернутися додому та здобути перемогу над ворогом з Божою допомогою!

Зараз також дивляться

***

Христос Воскрес, воскресне й Україна! Нехай Господь дарує тобі здоровʼя міцного й розуму чистого, а ворогам — праведного покарання. Нехай всі твої плани та ідеї отримують підтримку, а Бог буде поруч у складні часи. Зі святом!

***

На твоїх плечах стоїть Україна, вітаю зі святом світлого Господнього Воскресіння! Бажаю легкої служби та нескінченного завзяття! Здоровʼя, довгого й щасливого життя! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Привітання з Великоднем для ЗСУ у віршах

Зі святом Воскресіння Христового вітаю!

Здоровʼя, наснаги й перемоги бажаю!

Нехай обходять ворожі кулі, біди стороною,

А душа й тіло будуть під опікою Божою!

***

Христос Воскрес! Воскресне й Україна!

Нехай Господь тобі допомагає в боротьбі!

Тоді держава стане вільна,

і запалають переможні ці вогні!

***

З Воскресінням Христовим щиро вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня паска

І до віку буде з тобою світла Божа ласка!

Хай Божа матір тебе охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Привітання з Великоднем для ЗСУ у картинках

Божої опіки та покровительства: привітання з Великоднем ЗСУ у віршах, прозі та картинках / 6 Фотографій

А як можна вітати християн напередодні свята Великодня, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.