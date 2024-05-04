Божої опіки та покровительства: привітання з Великоднем ЗСУ у віршах, прозі та картинках

Світле свято Великодня 2024 було б неможливим, якби не хоробрість та відважність українських захисників, Збройних Сил України. Під час таких сімейних святкувань важливо не забувати про подяку нашим оборонцям та вітати військових з Великоднем.
Красиві привітання з Великоднем ЗСУ у віршах, своїми словами та картинках, зібрали далі в матеріалі.
Зі святом Христового Воскресіння вітаю! Нехай цей світлий день принесе полегшення для душі та тіла всіх наших захисників та захисниць! Бажаю залишатися здоровими, якнайшвидше повернутися додому та здобути перемогу над ворогом з Божою допомогою!
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Христос Воскрес, воскресне й Україна! Нехай Господь дарує тобі здоровʼя міцного й розуму чистого, а ворогам — праведного покарання. Нехай всі твої плани та ідеї отримують підтримку, а Бог буде поруч у складні часи. Зі святом!
На твоїх плечах стоїть Україна, вітаю зі святом світлого Господнього Воскресіння! Бажаю легкої служби та нескінченного завзяття! Здоровʼя, довгого й щасливого життя! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Зі святом Воскресіння Христового вітаю!
Здоровʼя, наснаги й перемоги бажаю!
Нехай обходять ворожі кулі, біди стороною,
А душа й тіло будуть під опікою Божою!
Христос Воскрес! Воскресне й Україна!
Нехай Господь тобі допомагає в боротьбі!
Тоді держава стане вільна,
і запалають переможні ці вогні!
З Воскресінням Христовим щиро вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня паска
І до віку буде з тобою світла Божа ласка!
Хай Божа матір тебе охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
Христос воскрес! Воістину воскрес!
А як можна вітати християн напередодні свята Великодня, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу за посиланням.
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