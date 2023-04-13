Очищай душу и тело! Поздравления с Чистым четвергом в стихах и прозе

В Чистый четверг принято очищаться не только физически, но и духовно. Этот день нужно провести в покое, не думать о негативе, очистить свои мысли.
Чистый четверг отмечают на предпасхальной неделе, перед Страстной пятницей. В этот день нужно также очистить свой дом — сделать уборку. Ведь в Страстную пятницу этого нельзя делать.
В праздник Чистого четверга принято поздравлять своих близких и желать им мира, здоровья и счастья. Мы подготовили для тебя поздравления с Чистым четвергом в стихах и прозе.
Пусть в Чистый четверг водица смоет с тебя все тревоги и печали. Пусть уйдут из твоего дома все беды и невзгоды, а в душе останется только светлое счастье и радость. Пусть избавится сердце твое от печали и обиды, но не потеряет веры во все хорошо и надежду на лучшее.
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С Чистым четвергом я поздравляю! Желаю, чтобы твой дом наполнился чистотой, чтобы в нем никогда не было места оскорблениям или спорам, чтобы все были в мире и согласии. Чтобы было только место для любви, уюта и тепла.
Поздравляю тебя с Чистым четвергом! Пусть дом твой сияет уютом, сердце поет от любви, а душа радостно встречает весну. От всего сердца желаю счастья тебе и твоим родным. Радостной весны вам!
Поздравляю с Чистым четвергом! В этот день желаю вынести из дома весь мусор и остатки тревог, чтобы освободить душу от злых воспоминаний и обид. Пусть этот день станет новой и чистой страницей, с которой начнется новая история твоей жизни, которая будет наполнена только счастьем, любовью и радостью!
В Чистый четверг поздравляю с праздником! Желаю очистки и обновления. Пусть пойдут с омовением все невзгоды, обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира, гармонии, умиротворения, покоя и веры в лучшее!
Пусть Чистый четверг вам принесет
Радость и легкость в ваших сердцах!
Пускай же вам Бог в этот праздник пошлет
Все то благое, что было в мечтах!
Пусть Чистый четверг вам принесет
Радость и легкость в ваших сердцах!
Пускай же вам Бог в этот праздник пошлет
Все то благое, что было в мечтах!
С добрым Чистым четвергом!
Радость пусть вольется в дом,
Вновь очиститься душа,
смоет все грехи вода!
Сил, здоровья пусть прибавит,
Мир, покой в душе настанет.
Чистым станет жизни путь,
Счастье и любовь придут.
С добрым Чистым четвергом!
Радость пусть вольется в дом,
Вновь очиститься душа,
смоет все грехи вода!
Сил, здоровья пусть прибавит,
Мир, покой в душе настанет.
Чистым станет жизни путь,
Счастье и любовь придут.
Пусть чистота придет в ваш дом,
омоет радостью и теплом,
Звенит, сверкая, как вода,
И беды смоет навсегда!
С чистым четвергом!
Пусть чистота придет в ваш дом,
омоет радостью и теплом,
Звенит, сверкая, как вода,
И беды смоет навсегда!
С чистым четвергом!
С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живет уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живет уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
С очищеньем, с Чистым четвергом,
С помыслами чистыми и с миром.
Пусть плохое все уходит прочь,
Чтоб его волной до капли смыло.
С очищеньем, с Чистым четвергом,
С помыслами чистыми и с миром.
Пусть плохое все уходит прочь,
Чтоб его волной до капли смыло.
После Чистого четверга наступает страстная пятница. Ранее мы рассказывали, что такое Страстная пятница и ее традиции.
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