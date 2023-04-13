Очищай душу и тело! Поздравления с Чистым четвергом в стихах и прозе

В Чистый четверг принято очищаться не только физически, но и духовно. Этот день нужно провести в покое, не думать о негативе, очистить свои мысли.

Чистый четверг отмечают на предпасхальной неделе, перед Страстной пятницей. В этот день нужно также очистить свой дом — сделать уборку. Ведь в Страстную пятницу этого нельзя делать.

В праздник Чистого четверга принято поздравлять своих близких и желать им мира, здоровья и счастья. Мы подготовили для тебя поздравления с Чистым четвергом в стихах и прозе.

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Поздравления с чистым четвергом в прозе

Пусть в Чистый четверг водица смоет с тебя все тревоги и печали. Пусть уйдут из твоего дома все беды и невзгоды, а в душе останется только светлое счастье и радость. Пусть избавится сердце твое от печали и обиды, но не потеряет веры во все хорошо и надежду на лучшее.

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С Чистым четвергом я поздравляю! Желаю, чтобы твой дом наполнился чистотой, чтобы в нем никогда не было места оскорблениям или спорам, чтобы все были в мире и согласии. Чтобы было только место для любви, уюта и тепла.

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Поздравляю тебя с Чистым четвергом! Пусть дом твой сияет уютом, сердце поет от любви, а душа радостно встречает весну. От всего сердца желаю счастья тебе и твоим родным. Радостной весны вам!

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Поздравляю с Чистым четвергом! В этот день желаю вынести из дома весь мусор и остатки тревог, чтобы освободить душу от злых воспоминаний и обид. Пусть этот день станет новой и чистой страницей, с которой начнется новая история твоей жизни, которая будет наполнена только счастьем, любовью и радостью!

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В Чистый четверг поздравляю с праздником! Желаю очистки и обновления. Пусть пойдут с омовением все невзгоды, обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира, гармонии, умиротворения, покоя и веры в лучшее!

Поздравления с чистым четвергом в стихах

Пусть Чистый четверг вам принесет Радость и легкость в ваших сердцах! Пускай же вам Бог в этот праздник пошлет Все то благое, что было в мечтах!

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С добрым Чистым четвергом! Радость пусть вольется в дом, Вновь очиститься душа, смоет все грехи вода! Сил, здоровья пусть прибавит, Мир, покой в душе настанет. Чистым станет жизни путь, Счастье и любовь придут.

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Пусть чистота придет в ваш дом, омоет радостью и теплом, Звенит, сверкая, как вода, И беды смоет навсегда! С чистым четвергом!

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С самым Чистым четвергом! Пусть тепло приходит в дом, В сердце будет доброта, Мир, покой и чистота. Пусть в душе живет уют, Небеса любовь пошлют, Каждый шаг благословят И мечты осуществят!

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С очищеньем, с Чистым четвергом, С помыслами чистыми и с миром. Пусть плохое все уходит прочь, Чтоб его волной до капли смыло.

После Чистого четверга наступает страстная пятница. Ранее мы рассказывали, что такое Страстная пятница и ее традиции.

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