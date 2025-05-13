Поздравления с днем ​​рождения коллеги — своими словами и в стихах

Где бы ни работал, ты общаешься с коллегами восемь часов. И, согласись, это едва не больше, чем остается на личную жизнь! Поэтому и коллеги часто становятся хорошими друзьями, с ними можно делить радости и печали и почувствовать рядом товарищеское плечо. Поэтому приветствие коллеги с днем ​​рождения — это не всегда официально, и не только с трудовыми успехами! Как поздравить коллегу с днем ​​рождения своими словами и в стихах — читай идеи в нашем материале.

Поздравления для коллеги с днем ​​рождения своими словами

С днем ​​рождения тебя, коллега! Пусть твой рабочий день летит так стремительно, как несется вверх твоя зарплата! Пусть будет у тебя здоровье обогнать по карьерной лестнице всех, кого захочешь! И пусть в сердце будет радость от того, что у тебя есть мы, твой коллектив! Будь здоров, весел, счастлив и энергичен! Удачи тебе!

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С днем рождения, коллега! Желаем тебе, чтобы ты просыпался в отличном настроении, потому что сегодня снова увидишь нас! А работа пусть будет для тебя праздником, который каждый день с тобой! Пусть почаще догоняют тебя премии! Каждый перекур станет креативным, а еще одна чашка кофе выстрелит парочкой новых идей! Мы любим тебя и желаем тебе крепкого здоровья и удачливости во всем!

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Дорогой ты наш коллега! Поздравляем тебя с днем рождения. Пусть твои таланты будут оценены по заслугам, здоровье будет крепким, разум ясным, а душа открытой. Новых тебе успехов в работе, семейного счастья, любви близких, изобилия и удачи!

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Поздравления с днем ​​рождения для коллеги-женщины

Женщины и на работе в свой день рождения хотят услышать, что они самые красивые, милые и заслуживают любви окружающих. Выбери для коллеги-женщины особенно приятные и эмоциональные приветствия.

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Коллега, дорогая, с днем ​​рождения! Мы безгранично любим и уважаем тебя! Ты отдаешься работе с воодушевлением, всегда улыбчивая, приветливая, общительная, а твоя красота — украшение нашего коллектива. Желаем тебе любви, здоровья, процветания, маленьких и больших радостей каждый день и исполнения самых заветных желаний!

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Дорогая наша коллега, с днем рождения! От всего коллектива поздравляем тебя с этим чудесным праздником! Пусть вокруг тебя будут отзывчивые, открытые, душевные люди! Чтоб тебе было тепло и уютно в коллективе! Оставайся собой: хорошим, светлым, добрым человеком! И пусть твоя жизнь полнится счастьем, любовью, хорошими новостями! Будь здорова и богата!

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С днем ​​рождения, коллега! Желаю тебе огромного счастья, крепкого здоровья, легких рабочих будней, повышения зарплаты и хорошего достатка. Чтобы отдыхала с воодушевлением, и мечтала вернуться к работе!

Поздравления с днем ​​рождения для коллеги-мужчины

Говорят, мужчины не так сентиментальны как женщины. На самом деле это миф. Стоит поздравить коллегу-мужчину и увидишь: он растрогается от внимания коллектива. Ведь приятно почувствовать, что тебя уважают и желают тебе добра! Мы подготовили для тебя несколько вариантов поздравлений:

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С днем ​​рождения тебя, коллега! Мы горды, что работаем с таким крутым мужчиной! Ты знаешь цену словам и не бросаешься ими напрасно! Ты найдешь выход даже из тупика! Желаем тебе, чтобы жизнь чаще приносила тебе хорошие сюрпризы, чтобы в ней был экстрим и драйв! И чтобы ты брал от жизни все и пил счастье большими глотками! Будь здоров, дорогой!

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Дорогой коллега, с днем ​​рождения тебя! Прими наше коллективное поздравление с твоим праздником! Желаем тебе легких рабочих смен, большой зарплаты, частых премий и карьерного роста! Пусть будет у тебя все счастливо на работе и дома! Будь здоров и всегда весел!

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Дорогой наш коллега, поздравляем тебя с днем ​​рождения! Ты надежный друг и классный профессионал! Желаем тебе удачи в любом деле, за которое ты берешься! И чтобы в работе ты не знал равных. Желаем, чтобы жизнь была богатой, достаток — стабильным. И пусть тебе хватит сил не только на работу, но и на любимую, семью и полноценный отдых! Будь здоров!

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Поздравления с днем ​​рождения коллеге в стихах

Приветствие коллеге с днем ​​рождения можно озвучить и стихами, они сердечно и мелодично передадут твои чувства, и будут крайне приятны имениннику (-це).

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Уважаемый коллега, тебя мы поздравляем!

Крепкого здоровья и счастья желаем.

Терпения, вдохновения в работе,

Побольше зарплату, поменьше заботы!

Желаю, коллега, карьерного роста,

Чтобы шло на работе легко все и просто.

Желаем печалей и бед не узнать,

Удачи, любви и всегда преуспевать!

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С днем ​​рождения, с праздником

Тебя позволь поздравить,

Пожелать позитива!

Ты — опора коллектива.

Желаю тебе искренних друзей,

Хороших успехов и жить веселей,

Уюта и тепла в семье,

В работе и дома — радостей!

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От всего сердца желаем здоровья

Без него не милые все добрые дела,

Пусть ваша семья растет, расцветает,

На добрые дела Господь наставляет!

***

Раньше мы советовали короткие поздравления с днем ​​рождения с юмором и смыслом для женщин и мужчин.

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