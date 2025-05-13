Привітання з днем народження колеги — своїми словами та у віршах

Де б ти не працював (-ла), ти спілкуєшся з колегами вісім годин. І, погодься, це чи не більше, ніж лишається на особисте життя! Тому і колеги часто стають добрими друзями, з ними можна поділяти радості та печалі та відчути поруч товариське плече.

Тому привітання колеги з днем ​​народження — це не завжди офіційно, і не лише із трудовими успіхами! Як щиро привітати колегу з днем ​​народження своїми словами та у віршах — читай ідеї у нашому матеріалі.

Привітання для колеги з днем народження своїми словами

З днем ​​народження тебе, колего! Нехай твій робочий день летить так стрімко, як мчить догори твоя зарплата! Нехай буде в тебе здоров’я обігнати кар’єрними сходами усіх, кого захочеш! І нехай у серці буде радість від того, що в тебе є ми, твій колектив! Будь здоровим (-ою), веселим (-ою), щасливим (-ою) та енергійним (-ою)! Удачі тобі!

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З днем народження, колего! Бажаємо тобі, щоб ти прокидався у відмінному настрої, бо сьогодні знову побачиш нас! А робота нехай буде для тебе святом, яке щодня з тобою! Нехай частіше наздоганяють тебе премії! А кожна чергова чашка кави “вистрелить” парочкою свіжих ідей! Ми любимо тебе і бажаємо тобі міцного здоров’я та удачі в усьому!

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Дорогий (-а) ти наш (-а) колего! Вітаємо тебе з днем народження. Нехай твої таланти будуть оцінені по заслугах, здоров’я буде міцним, розум — ясним, а душа — відкритою. Нових тобі успіхів у роботі, родинного щастя, любові близьких, достатку та удачі!

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Привітання з днем народження для колеги-жінки

Жінки й на роботі у свій день народження хочуть почути, що вони найкращі, найкрасивіші та заслуговують на любов оточення. Обери для колеги-жінки особливо красиві та емоційні привітання.

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Колега, дорогенька, з днем народження! Ми безмежно любимо і поважаємо тебе! Ти віддаєшся роботі з наснагою, завжди усміхнена, привітна, товариська, а твоя врода — окраса нашого колективу. Бажаємо тобі любові, здоров’я, процвітання, маленьких і великих радощів щодня і виконання найзаповітніших бажань!

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Люба наша колего! З днем народження! Від усього колективу вітаємо тебе з цим чудовим святом! Нехай навколо тебе будуть чуйні, відкриті, душевні люди! Щоб тобі було тепло і затишно в колективі! Лишайся собою: гарною, світлою, доброю людиною! І нехай твоє життя повниться щастям, коханням, хорошими новинами! Будь здорова та багата!

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З днем народження, колего! Бажаю тобі величезного щастя, міцного здоров’я, легких робочих буднів, підвищення зарплати та гарного достатку. Щоб відпочивала з наснагою і мріяла повернутися до роботи!

Привітання з днем народження для колеги-чоловіка

Кажуть, чоловіки не такі сентиментальні, як жінки. Насправді це міф. Варто привітати колегу-чоловіка — і побачиш: він розчулиться від уваги колективу. Адже приємно відчути, що тебе поважають і бажають тобі усіляких гараздів! Ми підготували для тебе кілька варіантів привітань.

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З днем ​​народження тебе, колего! Ми пишаємося, що працюємо з таким крутим чоловіком! Ти знаєш ціну слів і не кидаєшся ними даремно! Ти знайдеш вихід навіть із глухого кута! Бажаємо тобі, щоб життя частіше приносило тобі хороші сюрпризи, щоб в ньому був екстрим та драйв! І щоб ти брав від життя все і пив щастя великими ковтками! Будь здоровий, дорогий!

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Дорогий колего, з днем народження тебе! Прийми наше колективне вітання з твоїм святом! Бажаємо тобі легких робочих змін, великої зарплати, частих премій і кар’єрного росту! Нехай буде у тебе все гаразд на роботі та вдома! Будь здоровий і завжди веселий!

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Дорогий наш колего, вітаємо тебе з днем народження! Ти — надійний друг і класний професіонал! Бажаємо тобі успіху у будь-якій справі, за яку ти берешся! І щоб у роботі ти не знав собі рівних. Бажаємо, щоб життя було заможним, достаток — стабільним. Нехай тобі вистачить сил не лише на роботу, а і на кохану, родину та повноцінний відпочинок! Бувай здоровий!

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Привітання з днем народження для колеги в віршах

Привітання колезі з днем народження можна озвучити й віршами, вони сердечно і мелодійно передадуть твої почуття, і будуть вкрай приємні імениннику (-ці).

Шановний колего, тебе ми вітаєм!

Міцного здоров’я та щастя бажаєм.

Терпіння, наснаги, натхнення в роботі,

Побільше зарплату, поменше турботи.

Бажаю, колего, кар’єрного росту,

Щоб йшло на роботі все легко та просто.

Бажаєм печалі та лиха не знати,

Удачі, любові й завжди процвітати!

***

З днем народження, зі святом

Тебе дозволь привітати,

Побажати позитиву!

Ти — опора колективу.

Бажаю тобі щирих друзів,

Гарних успіхів в усьому,

Затишку й тепла в родині,

Радості в роботі й вдома!

***

Від щирого серця бажаєм здоров’я

Без нього не милі всі добрі діла,

В здоров’ї — багатство, і радість, і сила,

А більшого щастя на світі нема.

Здоров’ям міцніти, роботі радіти

Хай радість приносять онуки та діти.

Хай Ваша родина росте, розквітає,

На добрі діла хай Господь наставляє!

***

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