Короткі привітання з днем народження для жінок і чоловіків: оригінальні та з гумором

У день народження життя перетворюється на маленьке свято! І створити його для рідної людини або друга можна в різний спосіб: згодяться сюрпризи, подарунки зі змістом і неодмінно теплі, щирі привітання, в яких ми висловлюємо те, про що інколи мовчимо цілий рік!
Як відшукати слова, щоб передати свої почуття? Не хвилюйся! Ми знайшли їх для тебе. Це короткі привітання з днем народження для близьких і рідних. Обирай, які тобі ближче!
Від щирого серця вітаю тебе з днем народження! Світлого і щасливого тобі свята! Ти розпочинаєш новий рік свого життя, тож нехай він принесе тобі багато щасливих несподіванок! Нехай буде щедрим на кохання і пригоди! І хоча нашу країну лихоманить, всередині хай панує душевне піднесення, адже все найкраще — попереду! Сміливих тобі мрій і цікавого життя в достатку, повазі та любові рідних!
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З днем народження тебе! Бажаю тобі життя світлого і радісного, як усмішка дитини! Нехай чудовий настрій ніколи не полишає тебе, а життя надає безліч приводів порадіти. Складності нехай стають трамплінами в краще майбутнє, кар’єра набирає неймовірної швидкості, а гроші самі просяться в гаманець! Щастя тобі й здоров’я на найближчі сто років!
З днем народження тебе! Нехай життя повертається до тебе лише своїм світлим боком! І навіть в дощові дні тобі буде тепло і сонячно від любові й турботи рідних! Живи натхненно, насолоджуйся кожним днем, як новим ковтком щастя! І нехай удача і любов не випускають тебе зі своїх обіймів!
З днем народження! Бажаю тобі загадати сьогодні потаємну мрію, і щоб вона неодмінно збулася! І щоб ніколи не йшло з твого життя найголовніше: безумовна любов рідних! І нехай в кожній миті буде по краплиночці щастя, а навіть дощовий день заграє веселкою надії. Нехай зігріває тебе душевне тепло твоїх близьких, новини радують маленькими й великими перемогами! Сили, натхнення, достатку і цікавого буття!
Приємно, якщо в привітанні ти згадаєш про її характер, вподобання, мрії та почуття. Обирай найбільш слушне для неї коротке привітання з днем народження!
Вітаю тебе з днем народження! Будь щасливою і коханою! А решта в житті додасться! Нехай поруч завжди будуть ті, хто готовий розділити з тобою і труднощі, і веселощі! Нехай коханий оберігатиме тебе від усіх тривог, а слова любові ти чутимеш кожного дня. Ти заслуговуєш мати усе найкраще, тож нехай доля буде до тебе доброю, успіх — вірним супутником, а синій птах удачі огортає тебе своїм крилом!
Вітаю тебе з днем народження! Нехай буде твоє життя п’янким від щасливих поцілунків! Нехай паморочиться голова від кохання! На поріг приходять лише удача, добро й успіх! А затишок і спокій ніколи не полишають твій дім. Нехай твої очі світяться веселими вогниками, і буде тепло від міцних обіймів надійних чоловічих рук! А сьогодні нехай твій дім наповнять аромати твоїх улюблених квітів і голоси дорогих тобі людей! Будь безмежно щасливою!
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Від щирого серця вітаю тебе! Нехай твої найзаповітніші мрії стають планами, а плани — добрими справами! Нехай усе тобі вдається, а кожен крок по життю робить тебе іще сильнішою, іще гарнішою, іще більш впевненою в собі! Ти маєш багато взяти від життя, бо і даєш багато. Нехай все тобі вдається, а попутний вітер змін дме у твої вітрила. Здоров’я міцного, настрою бойового! Будь завжди прекрасна, як сьогодні!
З днем народження тебе! Почувайся, як богиня! І нехай весь світ лежить біля твоїх ніг! А ти йтимеш по ньому красива, стильна та сильна! Нехай везіння подарує тобі крила. А життя буде таким, як ти мріяла! Величезної тобі насолоди від життя! Відмінного настрою, веселих друзів! Нехай удача мчить до тебе на швидкості 120 кілометрів на годину!
Спробуй додати щасливих хвилин чоловікові! Ось тобі короткі привітання з днем народження на різний смак!
З днем народження тебе! Нехай рік, який щойно ти додав до своїх років, лише додає тобі богатирського здоров’я! Знай, чоловік, як дуб, чим старший — тим міцніший. Або як вино: чим витриманіше — тим дорожче. Будь здоровий і безмежно дорогий своїм рідним! Шани тобі, поваги від близьких і дальніх! Світлої та рівної дороги, а якщо трапиться поворот — нехай за ним тебе підстереже величезна удача!
Від щирого серця вітаю з днем народження! Бажаю тобі сталевих нервів та міцного здоров’я! Нехай твій тил буде надійним, а небо над головою стане мирним. Витримки тобі, удачі, янгола-охоронця. Нехай він боронить тебе від усіх негараздів! Щасливої долі, удачі в усьому і довгих років життя!
З днем народження тебе! Бажаю тобі бути вільним у своїх думках і вчинках! Ніколи не скорятися обставинам і перемагати будь-які труднощі! Вірити в краще і знати, що тебе береже любов рідних! Нехай кожного дня знаходиться хоча б маленький привід порадіти! Ти — наш захист і наша гордість! Сили тобі, відваги та удачі!
Вітаю тебе з днем народження! Лишайся таким, як ти є! Надійним і сильним! Впевненим у собі, відданим другом і надійним партнером! Нехай робота дає тобі багато задоволення і хороший статок. Невичерпної тобі енергії, широких можливостей, неосяжних кар’єрних горизонтів! Лови щасливий момент і впевнено прямуй до мети! Міцного тобі здоров’я і великого щастя!
Додай трошки веселих вогників у своє привітання! Вони підіймають градус настрою! Ось тобі короткі привітання з днем народження із гумором!
З днем народження тебе! Море тобі щастя! Ми з тобою вже з’їли свій пуд солі, тож нехай це море буде солодким від поцілунків, смаколиків і здійсненних мрій! Але пам’ятай, коли ти почнеш захлинатися в щасті, ми протягнемо тобі руку допомоги! Будь завжди з нами, будь там, де тобі найкраще! Насолоджуйся життям на повну! І нехай удача, здоров’я і достаток люблять тебе так само міцно, як ми!
Вітаю тебе з усього серця з найкращим у році днем — днем твого народження! Ти ж знаєш: щастя — лотерейний білет. Так от, бажаю тобі зірвати мільйонний куш! Любов — примхливий вітер! Нехай знесе тобі дах! Гроші — вода. Постав собі персональний млин і насолоджуйся їхньою енергією! Здоров’я — земля під твоїми ногами. Нехай усі землетруси обходять тебе! Ти заслуговуєш на найкраще! Дай, Боже, тобі усього і навіть трохи більше!
Скільки зірок на небі, стільки хороших слів у мене для тебе! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі силу-силенну яскравих моментів! Купу величезну щирих компліментів! Теплої оселі, де рідні веселі! Нехай буде чарка на столі й сало в коморі! А вірні друзі з пляшкою — вже на порозі! Тепло обіймаю, до себе пригортаю! Будь здоровим та багатим! Вітаю тебе!
Вітаю тебе з днем народження! Нехай все у твоєму житті буде на всі сто! Любов — як у кіно! Здоров’я — міцніше за вино! Долай кар’єрні сходи з шаленою швидкістю! Живи на повну, мрій з розмахом, сам (-а) будуй дороги, якими йтимеш! Успіху тобі в усіх проектах і наснаги від життя!
З днем народження тебе! Цей день — трохи магічний, коли бажання нового і кращого неодмінно збуваються!Нехай твої мрії будуть по-дитячому сміливими, яскравими й головне: здійсненними! Світ посміхається тобі й розкриває лагідні обійми! Родинного тобі щастя і вірного кохання! Радості від людей і задоволення від справ!
Вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб життя навстіж відкривало тобі двері до будь-яких можливостей і неймовірних пригод! Щоб удача протоптала до твого дому биту стежку, а на роботі цінували твою блискучу майстерність! Твій головний талант — вміти жити натхненно, Реалізуй його на повну!
З днем народження! Бажаю тобі, щоб наступний рік твого життя пройшов так захопливо, щоб було про що згадати! Не бійся шукати пригод і вступати в нову воду! Життя — це клубок можливостей, бажаю тобі потягнути за заповітну ниточку! Ризикуй і вигравай! Йде впевнено й отримуй задоволення від кожного дня! Удачі тобі, кохання і достатку!
Сподіваємося, ці короткі привітання з днем народження сподобалися тобі й будуть приємні імениннику! Гарного вам святкування!
А якщо ти хочеш підготуватися до дня народження куми, читай ідеї коротких привітань в іншій нашій статті.
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