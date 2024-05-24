Короткі привітання з днем народження для жінок і чоловіків: оригінальні та з гумором

У день народження життя перетворюється на маленьке свято! І створити його для рідної людини або друга можна в різний спосіб: згодяться сюрпризи, подарунки зі змістом і неодмінно теплі, щирі привітання, в яких ми висловлюємо те, про що інколи мовчимо цілий рік!

Як відшукати слова, щоб передати свої почуття? Не хвилюйся! Ми знайшли їх для тебе. Це короткі привітання з днем народження для близьких і рідних. Обирай, які тобі ближче!

Короткі привітання з днем ​​народження своїми словами

Від щирого серця вітаю тебе з днем народження! Світлого і щасливого тобі свята! Ти розпочинаєш новий рік свого життя, тож нехай він принесе тобі багато щасливих несподіванок! Нехай буде щедрим на кохання і пригоди! І хоча нашу країну лихоманить, всередині хай панує душевне піднесення, адже все найкраще — попереду! Сміливих тобі мрій і цікавого життя в достатку, повазі та любові рідних!

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З днем народження тебе! Бажаю тобі життя світлого і радісного, як усмішка дитини! Нехай чудовий настрій ніколи не полишає тебе, а життя надає безліч приводів порадіти. Складності нехай стають трамплінами в краще майбутнє, кар’єра набирає неймовірної швидкості, а гроші самі просяться в гаманець! Щастя тобі й здоров’я на найближчі сто років!

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З днем народження тебе! Нехай життя повертається до тебе лише своїм світлим боком! І навіть в дощові дні тобі буде тепло і сонячно від любові й турботи рідних! Живи натхненно, насолоджуйся кожним днем, як новим ковтком щастя! І нехай удача і любов не випускають тебе зі своїх обіймів!

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З днем народження! Бажаю тобі загадати сьогодні потаємну мрію, і щоб вона неодмінно збулася! І щоб ніколи не йшло з твого життя найголовніше: безумовна любов рідних! І нехай в кожній миті буде по краплиночці щастя, а навіть дощовий день заграє веселкою надії. Нехай зігріває тебе душевне тепло твоїх близьких, новини радують маленькими й великими перемогами! Сили, натхнення, достатку і цікавого буття!

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Короткі привітання з днем ​​народження жінці

Приємно, якщо в привітанні ти згадаєш про її характер, вподобання, мрії та почуття. Обирай найбільш слушне для неї коротке привітання з днем народження!

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Вітаю тебе з днем народження! Будь щасливою і коханою! А решта в житті додасться! Нехай поруч завжди будуть ті, хто готовий розділити з тобою і труднощі, і веселощі! Нехай коханий оберігатиме тебе від усіх тривог, а слова любові ти чутимеш кожного дня. Ти заслуговуєш мати усе найкраще, тож нехай доля буде до тебе доброю, успіх — вірним супутником, а синій птах удачі огортає тебе своїм крилом!

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Вітаю тебе з днем народження! Нехай буде твоє життя п’янким від щасливих поцілунків! Нехай паморочиться голова від кохання! На поріг приходять лише удача, добро й успіх! А затишок і спокій ніколи не полишають твій дім. Нехай твої очі світяться веселими вогниками, і буде тепло від міцних обіймів надійних чоловічих рук! А сьогодні нехай твій дім наповнять аромати твоїх улюблених квітів і голоси дорогих тобі людей! Будь безмежно щасливою!

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Від щирого серця вітаю тебе! Нехай твої найзаповітніші мрії стають планами, а плани — добрими справами! Нехай усе тобі вдається, а кожен крок по життю робить тебе іще сильнішою, іще гарнішою, іще більш впевненою в собі! Ти маєш багато взяти від життя, бо і даєш багато. Нехай все тобі вдається, а попутний вітер змін дме у твої вітрила. Здоров’я міцного, настрою бойового! Будь завжди прекрасна, як сьогодні!

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З днем народження тебе! Почувайся, як богиня! І нехай весь світ лежить біля твоїх ніг! А ти йтимеш по ньому красива, стильна та сильна! Нехай везіння подарує тобі крила. А життя буде таким, як ти мріяла! Величезної тобі насолоди від життя! Відмінного настрою, веселих друзів! Нехай удача мчить до тебе на швидкості 120 кілометрів на годину!

Читати на тему Привітання з днем народження своїми словами: від серця до серця Щирі та гарні привітання до дня народження своїми словами читай в нашому матеріалі.

Короткі привітання з днем ​​народження чоловікові

Спробуй додати щасливих хвилин чоловікові! Ось тобі короткі привітання з днем народження на різний смак!

З днем народження тебе! Нехай рік, який щойно ти додав до своїх років, лише додає тобі богатирського здоров’я! Знай, чоловік, як дуб, чим старший — тим міцніший. Або як вино: чим витриманіше — тим дорожче. Будь здоровий і безмежно дорогий своїм рідним! Шани тобі, поваги від близьких і дальніх! Світлої та рівної дороги, а якщо трапиться поворот — нехай за ним тебе підстереже величезна удача!

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Від щирого серця вітаю з днем ​​народження! Бажаю тобі сталевих нервів та міцного здоров’я! Нехай твій тил буде надійним, а небо над головою стане мирним. Витримки тобі, удачі, янгола-охоронця. Нехай він боронить тебе від усіх негараздів! Щасливої долі, удачі в усьому і довгих років життя!

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З днем народження тебе! Бажаю тобі бути вільним у своїх думках і вчинках! Ніколи не скорятися обставинам і перемагати будь-які труднощі! Вірити в краще і знати, що тебе береже любов рідних! Нехай кожного дня знаходиться хоча б маленький привід порадіти! Ти — наш захист і наша гордість! Сили тобі, відваги та удачі!

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Вітаю тебе з днем народження! Лишайся таким, як ти є! Надійним і сильним! Впевненим у собі, відданим другом і надійним партнером! Нехай робота дає тобі багато задоволення і хороший статок. Невичерпної тобі енергії, широких можливостей, неосяжних кар’єрних горизонтів! Лови щасливий момент і впевнено прямуй до мети! Міцного тобі здоров’я і великого щастя!

Короткі привітання з днем народження з гумором

Додай трошки веселих вогників у своє привітання! Вони підіймають градус настрою! Ось тобі короткі привітання з днем народження із гумором!

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З днем народження тебе! Море тобі щастя! Ми з тобою вже з’їли свій пуд солі, тож нехай це море буде солодким від поцілунків, смаколиків і здійсненних мрій! Але пам’ятай, коли ти почнеш захлинатися в щасті, ми протягнемо тобі руку допомоги! Будь завжди з нами, будь там, де тобі найкраще! Насолоджуйся життям на повну! І нехай удача, здоров’я і достаток люблять тебе так само міцно, як ми!

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Вітаю тебе з усього серця з найкращим у році днем — днем твого народження! Ти ж знаєш: щастя — лотерейний білет. Так от, бажаю тобі зірвати мільйонний куш! Любов — примхливий вітер! Нехай знесе тобі дах! Гроші — вода. Постав собі персональний млин і насолоджуйся їхньою енергією! Здоров’я — земля під твоїми ногами. Нехай усі землетруси обходять тебе! Ти заслуговуєш на найкраще! Дай, Боже, тобі усього і навіть трохи більше!

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Скільки зірок на небі, стільки хороших слів у мене для тебе! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі силу-силенну яскравих моментів! Купу величезну щирих компліментів! Теплої оселі, де рідні веселі! Нехай буде чарка на столі й сало в коморі! А вірні друзі з пляшкою — вже на порозі! Тепло обіймаю, до себе пригортаю! Будь здоровим та багатим! Вітаю тебе!

Короткі привітання з днем ​​народження зі змістом

Вітаю тебе з днем народження! Нехай все у твоєму житті буде на всі сто! Любов — як у кіно! Здоров’я — міцніше за вино! Долай кар’єрні сходи з шаленою швидкістю! Живи на повну, мрій з розмахом, сам (-а) будуй дороги, якими йтимеш! Успіху тобі в усіх проектах і наснаги від життя!

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З днем народження тебе! Цей день — трохи магічний, коли бажання нового і кращого неодмінно збуваються!Нехай твої мрії будуть по-дитячому сміливими, яскравими й головне: здійсненними! Світ посміхається тобі й розкриває лагідні обійми! Родинного тобі щастя і вірного кохання! Радості від людей і задоволення від справ!

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Вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю, щоб життя навстіж відкривало тобі двері до будь-яких можливостей і неймовірних пригод! Щоб удача протоптала до твого дому биту стежку, а на роботі цінували твою блискучу майстерність! Твій головний талант — вміти жити натхненно, Реалізуй його на повну!

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З днем народження! Бажаю тобі, щоб наступний рік твого життя пройшов так захопливо, щоб було про що згадати! Не бійся шукати пригод і вступати в нову воду! Життя — це клубок можливостей, бажаю тобі потягнути за заповітну ниточку! Ризикуй і вигравай! Йде впевнено й отримуй задоволення від кожного дня! Удачі тобі, кохання і достатку!

Сподіваємося, ці короткі привітання з днем народження сподобалися тобі й будуть приємні імениннику! Гарного вам святкування!

А якщо ти хочеш підготуватися до дня народження куми, читай ідеї коротких привітань в іншій нашій статті.

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