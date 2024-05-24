Короткие поздравления с днем ​​рождения для женщин и мужчин: оригинальные и с юмором

В день рождения жизнь превращается в маленький праздник. И создать его для родного человека или друга можно разными способами: сгодятся сюрпризы, подарки с содержанием и непременно теплые, искренние поздравления, в которых мы выражаем то, о чем иногда молчим круглый год!

Как найти слова, чтобы передать свои чувства? Не переживай! Мы нашли их тебе. Это краткие поздравления с днем ​​рождения для близких и родных. Выбирай, какие тебе ближе!

Короткие поздравления с днем ​​рождения своими словами

От всего сердца поздравляю тебя с днем ​​рождения! Светлого и счастливого праздника! Ты начинаешь новый год своей жизни, так что пусть он принесет тебе много счастливых неожиданностей! Пусть будет щедрым на любовь и приключения! И хотя нашу страну лихорадит, внутри пусть царит душевный подъем, ведь все лучшее — впереди! Смелых тебе мечтаний и интересной жизни в достатке, уважении и любви родных!

***

С днем ​​рождения тебя! Желаю тебе жизни светлой и радостной, как улыбка ребенка! Пусть прекрасное настроение никогда не покидает тебя, а жизнь дает множество поводов порадоваться. Сложности пусть становятся трамплинами в лучшее будущее, карьера набираешь невероятной скорости, а деньги сами просятся в кошелек! Счастье тебе и здоровья на ближайшие сто лет!

***

С днем ​​рождения тебя! Пусть жизнь оборачивается к тебе только своим светлым боком! И даже в дождливые дни тебе будет тепло и солнечно от любви и заботы родных! Живи вдохновенно, наслаждайся каждым днем, как новым глотком счастья! И пусть удача и любовь не выпускают тебя из своих объятий!

***

C днем рождения! Желаю тебе загадать сегодня тайную мечту и чтобы она непременно сбылась! И чтобы никогда не уходило из твоей жизни самое главное: безусловная любовь родных! И пусть в любой момент будет по капельке счастья, а даже дождливый день заиграет радугой надежды. Пусть согревает тебя душевное тепло твоих близких, новости радуют маленькими и большими победами! Силы, вдохновения, изобилия и интересного бытия!

***

Короткие поздравления с днем ​​рождения женщине

Приятно, если в поздравлении ты вспомнишь о ее характере, симпатиях, мечтах и чувствах! Выбирай наиболее удачное для нее короткое поздравление с днем ​​рождения!

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Будь счастлива и любима! А остальное в жизни прибавится! Пусть рядом всегда будут те, кто готов разделить с тобой и трудности, и веселье! Пусть возлюбленный будет оберегать тебя от всех тревог, и слова любви ты будешь слышать каждый день. Ты заслуживаешь иметь все лучшее, и пусть судьба будет к тебе доброй, успех — верным спутником, а синяя птица удачи покрывает тебя своим крылом!

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть твоя жизнь пьянит от счастливых поцелуев! Пусть кружится голова от любви, а на порог приходят только удача, добро и успех! Пусть покой никогда не покидает твой дом, глаза светятся веселыми огоньками, и будет тепло от крепких объятий надежных мужских рук! А сегодня пусть наполнят дом ароматы твоих любимых цветов и голоса дорогих тебе людей! Будь безгранично счастлива!

***

От всего сердца поздравляю тебя! Пусть твои самые заветные мечты становятся планами, а планы — добрыми делами! Пусть все тебе удается, а каждый шаг по жизни делает тебя еще сильнее, еще красивее, увереннее в себе! Ты должна многое взять от жизни, потому что и даешь много. Пусть все тебе удается, а попутный ветер перемен дует в твои паруса. Здоровье крепкого, настроения боевого! Будь всегда прекрасна, как сегодня!

***

С днем ​​рождения тебя! Чувствуй себя богиней! И пусть весь мир лежит у ног твоих! А ты будешь идти по нему красивая, стильная, сильная! Пусть везение подарит тебе крылья. А жизнь будет такой, как ты мечтала! Огромного тебе удовольствия от жизни! Отличного настроения, веселых друзей! Пусть удача несется к тебе на скорости 120 километров в час!

Читать по теме Поздравления с днем рождения своими словами: от сердца к сердцу Искренние и хорошие поздравления ко дню рождения своими словами читай в нашем материале.

Короткие поздравления с днем ​​рождения мужчине

Попробуй прибавить счастливых минут мужчине! Вот тебе короткие поздравления с днем ​​рождения на разный вкус!

***

С днем ​​рождения тебя! Пусть год, который ты прибавил к своим молодым годам, только придаст тебе богатырского здоровья! Знай, мужчина, как дуб, чем старше — тем крепче. Или как вино: чем выдержаннее — тем дороже. Будь здоров и безгранично дорог своим родным! Уважения от близких и дальних! Светлой и ровной дороги, а если случится поворот — пусть за ним тебя подстережет огромная удача!

***

От чистого сердца поздравляю с днем ​​рождения! Желаю тебе стальных нервов и крепкого здоровья! Пусть твой тыл будет надежным, а небо над головой станет мирным. Выдержки тебе и ангела-хранителя! Пусть защитит тебя от всех бед! Счастливой судьбы, удачи во всем и долгих лет жизни!

***

С днем ​​рождения тебя! Желаю тебе быть свободным в своих мыслях и поступках! Никогда не повиноваться обстоятельствам и побеждать все трудности! Верить в лучшее и знать, что тебя бережет любовь родных! Пусть каждый день находится хотя бы маленький повод порадоваться! Ты наша защита и наша гордость! Силы тебе, отваги и удачи!

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Оставайся таким, как ты есть! Надежным и сильным! Уверенным в себе, преданным другом и надежным партнером! Пусть работа дает тебе много удовольствия и хороший достаток Неиссякаемой тебе энергии, широких возможностей, необъятных карьерных горизонтов! Лови счастливый момент и уверенно направляйся к цели! Крепкого тебе здоровья и большого счастья!

Короткие поздравления с днем ​​рождения с юмором

Добавь немного веселых огоньков в свое поздравление! Они поднимают градус настроения! Вот тебе короткие поздравления с днем ​​рождения с юмором!

***

С днем ​​рождения тебя! Море тебе счастья! Мы с тобой уже съели свой пуд соли, так что пусть это море будет сладким от поцелуев, вкусностей и сбывшихся мечтаний! Но помни, когда ты начнешь захлебываться в счастье, мы протянем тебе руку помощи! Будь всегда с нами, будь там, где тебе лучше всего! Наслаждайся жизнью по полной! И пусть удача, здоровье и достаток любят тебя так же крепко, как мы!

***

Поздравляю тебя от всего сердца с лучшим в году днем — днем ​​твоего рождения! Ты же знаешь: счастье — лотерейный билет. Так вот, желаю тебе сорвать миллионный куш! Любовь — капризный ветер! Пусть он снесет тебе крышу! Деньги — вода. Поставь себе персональную мельницу и наслаждайся их энергией! Здоровье — земля под твоими ногами. Пусть все землетрясения обходят тебя! Ты заслуживаешь лучшего! Дай Бог тебе всего и даже чуть больше!

***

Сколько звезд в небе, столько хороших слов у меня для тебя! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе самых ярких моментов! Кучу огромную искренних комплиментов! Теплого дома, где родные — веселые! Да будет рюмка на столе и сало в амбаре! А верные друзья с бутылкой уже на пороге! Тепло обнимаю, к себе прижимаю! Будь здоров и богат! Поздравляю тебя!

Короткие поздравления с днем ​​рождения со смыслом

Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть все в твоей жизни будет на все сто! Любовь — как в кино! Здоровье — крепче вина! Преодолевай карьерную лестницу с бешеной скоростью! Живи по полной, мечтай с размахом, сам(-а) строй дороги, по которым ты будешь идти! Успеха тебе во всех проектах и ​​сил от жизни!

***

С днем ​​рождения тебя! Этот день — немного магический, когда желания нового и лучшего непременно сбываются! Пусть твои мечты будут по-детски смелыми, яркими и главное: выполнимыми! Мир улыбается тебе и раскрывает кроткие объятия! Семейного тебе счастья и верной любви! Радости от людей и удовольствия от дел!

***

Поздравляю тебя с днем ​​рождения! Желаю, чтобы жизнь настежь открывала тебе дверь к любым возможностям и невероятным приключениям! Чтобы удача протоптала в твой дом битую тропу! А на работе ценили твое блестящее мастерство! Твой главный талант — уметь жить вдохновенно, реализуй его по полной!

***

C днем рождения! Желаю тебе, чтобы следующий год твоей жизни прошел так увлекательно, чтобы было о чем вспомнить! Не бойся искать приключений и вступать в новую воду! Жизнь — это клубок возможностей, желаю тебе потянуть за заветную ниточку! Рискуй и выигрывай! Иди уверенно и получай удовольствие от каждого дня! Удачи тебе, любви и счастья!

Надеемся, эти короткие поздравления с днем ​​рождения понравились тебе! И будут приятны имениннику! Хорошего вам празднования!

А если ты хочешь подготовиться ко дню рождения кумы, читай идеи кратких поздравлений в другой нашей статье.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.