Чтобы 2023 был намного лучше: поздравления со Старым Новым годом

2022 год нам запомнился как один из самых тяжелых времен в современной истории Украины. Полномасштабное вторжение России, множество смертей наших граждан, отключения света и стресс на нервной почве.

Чтобы проводить старый год, украинцы много лет подряд собираются за большим, семейным столом, и отпускают события прошлого. Поздравления со Старым Новым годом — читай в материале.

Поздравления со Старым Новым годом и традиции праздника

Старый Новый год традиционно отмечают 14 января. Этот праздник считают по юлианскому календарю, который опережает современный на две недели. Именно в этот вечер все мы вспоминаем прошлый год, традиции и т.д.

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Но начинают праздновать Старый Новый год в Щедрый вечер, 13 числа. В этот день взрослые и дети поют щедровки и ходят в гости. За это взрослые награждают гостей угощениями, сладостями и деньгами.

Именно в этот день украинцы празднуют еще один, важный православный праздник — День Василия.

Как известно, этот святой родился на территории Турции в 329 году. Семья у него была знатная, благодаря чему у Василия было лучшее образование. Когда он стал старше, то начал работать священником.

Вел аскетичный образ жизни, а перед смертью стал епископом Кесарии. Именно он говорил людям о том, как важно любить ближних, помогать бедным и делать добро. За всю свою жизнь Василий написал много богословских писаний и ввел монашество.

В праздник Василия в Украине дети наряжаются в различных животных.

Например, в коз, и водили их по всем домам в селе, смеялись и весело проводили время. Также хозяйки накрывали большой праздничный стол и посевали (только мальчики).

Поздравления со Старым Новым годом 2023 в прозе

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Со старым Новым годом! Желаю, чтобы 2023 год был намного лучше, интереснее и ярче! Пусть старый год забудется, а новое и светлое обязательно придет в твой дом! Пускай твои родные живут под мирным небом и никогда не знают горя и напасти!

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Поздравляю! Пусть 2022 заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый дарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — празднично и светло.

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Поздравляю со старым Новым годом! Хочу пожелать, чтобы старые проблемы и невзгоды не тревожили тебя, твою семью и дом в новом году. Пускай 2023 принесет слезы, но только — от радости! Чтобы твоя жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами!

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Поздравляю со Старым Новым годом! Мирного неба, тепла и семейного счастья! Пускай в 2023 году будет только самое положительное и доброе! Пусть твой дом озарится радостью, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

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С праздником! Пусть Старый Новый год принесет в твой дом много улыбок, добра и мира! Пускай в душе царят гармония, уют и тепло! Желаю искренней любви, хорошего достатка, крепкого здоровья отличных людей в твоем окружении!

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Всего наилучшего! Пусть Старый Новый год действительно будет новым и принесет новые успехи, начинания, подарки, радостные мгновения, счастливую мирную жизнь и любовь!

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Со Старым Новым годом: поздравления в стихах

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Сегодня старый Новый год,

Хочу я пожелать вам вновь,

Чтобы в душе всегда жила

Надежда, вера и любовь,

Пусть наступивший год подарит

Вам исполнение мечты,

Удачу, радость, много счастья

И в мире больше доброты!

***

Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире!

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