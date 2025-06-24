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Приметы на Ивана Купала: как узнать, что ждет впереди

Ольга Петухова, редактор сайта 24 июня 2025, 13:45
приметы на ивана купала
Фото Pexels

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