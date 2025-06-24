Приметы на Ивана Купала: как узнать, что ждет впереди

Фото Pexels На Ивана Купала, который отмечается 24 июня, украинцы издавна наблюдали за природой и верили в особую силу этого дня. Все, что происходило в ночь и в день праздника, могло быть знаком: добра или зла, счастья или утраты. Какие приметы на Ивана Купала сохранились до наших дней — делимся интересными. Народные приметы на Ивана Купала Наши предки верили, что купальская погода предвещает будущее. Существовали приметы: если ночь на Купала была теплой, звездной и ясной — придет щедрое лето, хороший урожай и легкий год. Но если вдруг шел дождь или поднимался ветер — это было знаком того, что что-то не так: непогода повредит полям, заболеют люди или скот. А еще была примета: якобы после купальской ночи выпадала особенно целебная роса. Умойся ею, и весь год будешь иметь красоту и здоровье. А если девушка вотрет немного росы в глаза, то увидит во сне своего суженого. А хозяевам полагалось ходить босиком по росе, чтобы земля лучше плодоносила. Читать по теме С Днем Ивана Купала: картинки с искренними поздравлениями для твоих родных и близких Смотри поздравления с Днем Ивана Купала в картинках — в нашем материале. Также считалось, что в ночь на Ивана Купала на несколько минут расцветает цветок папоротника, и тому, кто его найдет, откроется все: сокровища, тайные знания, даже способность понимать язык животных.Но были и приметы: Если посчастливится найти волшебный цветок папоротника, то по дороге домой ни в коем случае нельзя оборачиваться, потому что в этот момент за тобой может идти злая сила и увести тебя. Дьявол или злые духи могли даже явиться в образе родственников, знакомых или друзей — и начинали уговаривать, что-то предлагать, пытаясь обманом выманить магическое растение. Поэтому, согласно примете, о нем нельзя было никому рассказывать. Традиционные прыжки через костер на Ивана Купала также имели свой смысл. Если пара держалась за руки и вместе прыгала через пламя — жди свадьбы, а если руки разъединялись — это был плохой знак, пара не будет вместе. Pexels Были и приметы о купальском венке: как он плывет, когда девушка пускает его в воду: Если венок закрутился на месте, значит, парень позаигрывает с девушкой, но замужества не будет. А самое страшное, когда венок внезапно тонет. По поверьям наших предков, это был очень плохой знак — считалось, что он пророчит девушке преждевременную смерть. На Ивана Купала также ставили молодое деревце — чаще всего иву, клен или березу, его украшали цветами, лентами, венками, а иногда бубликами или свечами. Вокруг дерева водили хороводы — обязательно по солнцу, то есть по часовой стрелке. Но были и приметы: После празднеств дерево следовало принести в жертву стихиям, чтобы умилостивить их и получить хороший урожай. Поэтому дерево сжигали, топили или разбрасывали ветки по полю. День Купалы считался временем, когда стихийные силы были необузданными, поэтому в этот день люди опасались ведьм, так как верили, что они охотятся на людей. Чтобы защитить себя, носили на поясе чеснок. Также защищали жилище: на ворота ставили свечи и зубья бороны — чтобы нечистая сила не могла войти. Так через приметы на Ивана Купала наши предки пытались увидеть свою судьбу и защититься от враждебных сил. Узнай также, почему считается, что на Ивана Купала нельзя работать и как лучше провести этот день. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter