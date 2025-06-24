Приметы на Ивана Купала: как узнать, что ждет впереди

На Ивана Купала, который отмечается 24 июня, украинцы издавна наблюдали за природой и верили в особую силу этого дня. Все, что происходило в ночь и в день праздника, могло быть знаком: добра или зла, счастья или утраты.

Какие приметы на Ивана Купала сохранились до наших дней — делимся интересными.

Народные приметы на Ивана Купала

Наши предки верили, что купальская погода предвещает будущее.

Существовали приметы: если ночь на Купала была теплой, звездной и ясной — придет щедрое лето, хороший урожай и легкий год.

Но если вдруг шел дождь или поднимался ветер — это было знаком того, что что-то не так: непогода повредит полям, заболеют люди или скот.

А еще была примета: якобы после купальской ночи выпадала особенно целебная роса. Умойся ею, и весь год будешь иметь красоту и здоровье.

А если девушка вотрет немного росы в глаза, то увидит во сне своего суженого. А хозяевам полагалось ходить босиком по росе, чтобы земля лучше плодоносила.

Также считалось, что в ночь на Ивана Купала на несколько минут расцветает цветок папоротника, и тому, кто его найдет, откроется все: сокровища, тайные знания, даже способность понимать язык животных.

Но были и приметы:

Если посчастливится найти волшебный цветок папоротника, то по дороге домой ни в коем случае нельзя оборачиваться, потому что в этот момент за тобой может идти злая сила и увести тебя.

Дьявол или злые духи могли даже явиться в образе родственников, знакомых или друзей — и начинали уговаривать, что-то предлагать, пытаясь обманом выманить магическое растение. Поэтому, согласно примете, о нем нельзя было никому рассказывать.

Традиционные прыжки через костер на Ивана Купала также имели свой смысл.

Если пара держалась за руки и вместе прыгала через пламя — жди свадьбы, а если руки разъединялись — это был плохой знак, пара не будет вместе.

Были и приметы о купальском венке: как он плывет, когда девушка пускает его в воду:

Если венок закрутился на месте, значит, парень позаигрывает с девушкой, но замужества не будет.

А самое страшное, когда венок внезапно тонет. По поверьям наших предков, это был очень плохой знак — считалось, что он пророчит девушке преждевременную смерть.

На Ивана Купала также ставили молодое деревце — чаще всего иву, клен или березу, его украшали цветами, лентами, венками, а иногда бубликами или свечами.

Вокруг дерева водили хороводы — обязательно по солнцу, то есть по часовой стрелке. Но были и приметы:

После празднеств дерево следовало принести в жертву стихиям, чтобы умилостивить их и получить хороший урожай.

Поэтому дерево сжигали, топили или разбрасывали ветки по полю.

День Купалы считался временем, когда стихийные силы были необузданными, поэтому в этот день люди опасались ведьм, так как верили, что они охотятся на людей. Чтобы защитить себя, носили на поясе чеснок.

Также защищали жилище: на ворота ставили свечи и зубья бороны — чтобы нечистая сила не могла войти.

Так через приметы на Ивана Купала наши предки пытались увидеть свою судьбу и защититься от враждебных сил.

Узнай также, почему считается, что на Ивана Купала нельзя работать и как лучше провести этот день.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.